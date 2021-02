Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio hôm 24/2 đã yêu cầu Liên Hợp Quốc (LHQ) mở cuộc điều tra vụ đại sứ nước này, ông Luca Attanasio bị sát hại ở Congo.

“Chúng tôi đã chính thức yêu cầu Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) và Liên Hợp Quốc mở một cuộc điều tra để làm rõ những gì đã xảy ra, động cơ đằng sau các phương án an ninh được áp dụng và ai là kẻ chịu trách nhiệm cho những quyết định này”, hãng tin ABC News dẫn phát biểu của ông Di Maio trước các nhà lập pháp tại thủ đô Rome, Italia hôm 24/2.

Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio, Ảnh: Reuters

“Vị đại sứ và nhân viên an ninh đã tin tưởng vào các quy trình an ninh của LHQ. Do vậy, tôi lập tức yêu cầu cơ quan đại diện WFP tại Rome và LHQ hãy cung cấp báo cáo cụ thể về vụ tấn công nhằm vào phái đoàn”, Ngoại trưởng Italia nói thêm.

Trước đó Đại sứ Italia tại Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Luca Attanasio cùng vệ sĩ và một tài xế từ WFP của Liên Hợp Quốc, đã thiệt mạng sau khi đoàn xe của họ bị tấn công ở phía đông nước này hôm 22/2. Hiện vẫn chưa có tổ chức hay nhóm vũ trang nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên.

Tuấn Trần

Nghĩa trang ở Italia bị sạt lở, hàng trăm quan tài rơi xuống biển Một vụ sạt lở ven bờ biển gần thành phố Genoa, vùng Liguria (Italia) hôm 22/2 đã làm sụp một nghĩa trang và khiến hàng trăm quan tài rơi xuống biển.