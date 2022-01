Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) do Nga dẫn đầu đã quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan giữa lúc tình trạng bất ổn ở nước này tiếp tục gia tăng.

"Theo thỉnh cầu của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và đánh giá mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chủ quyền của Kazakhstan, cụ thể là do sự can thiệp từ bên ngoài, CSTO, tuân theo Điều 4 của Hiệp ước An ninh Tập thể, đã đưa ra quyết định cử lực lượng gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan trong một thời gian hạn chế, nhằm ổn định và bình thường hóa tình hình ở quốc gia này", Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Chủ tịch CSTO, viết trên Facebook hôm nay (6/1).

Theo hãng thông tấn Reuterrs, thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Tokayev cho hay đã kêu gọi sự hỗ trợ từ CSTO, nhằm đối phó với "những nhóm khủng bố được huấn luyện kỹ càng ở nước ngoài". Kazakhstan là thành viên của CSTO, cùng với Nga, Belarus, Armenia, Kyrgyzstan và Tajikistan. Đây là liên minh quân sự do Moscow dẫn đầu, trong đó cả khối có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho bất cứ thành viên nào bị nước ngoài tấn công.

Lực lượng an ninh Kazakhstan được bố trí ở thủ đô Nur-Sultan để ngăn chặn biểu tình. Ảnh: TASS

Ngày 2/1, một số cuộc biểu tình đã bùng phát tại các thành phố Zhanaozen và Aktau phía tây nam Kazakhstan để phản đối giá nhiên liệu tăng cao. Chỉ 2 ngày sau, tình trạng bất ổn đã lan rộng ra nhiều thành phố khác của nước này, bao gồm cả thủ đô Nur-Sultan.

Ở Almaty, thành phố lớn nhất Kazakhstan, hơn 10.000 người biểu tình đã tìm cách chiếm quảng trường và bao vây tòa nhà trụ sở chính quyền địa phương, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ tiếp tục xảy ra.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần ở thủ đô Nur-Sultan, thành phố Almaty và các khu vực khác của Kazakhstan do biểu tình lan rộng. Trong khi đó, nội các của Thủ tướng Askar Mamin hôm 5/1 đã đồng loạt đệ đơn từ chức và được ông Tokayev chấp nhận, theo hãng thông tấn TASS.

Việt Anh