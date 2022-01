Lực lượng giữ gìn hòa bình Nga vừa đặt chân tới Kazakhstan, nhằm hỗ trợ ổn định tình hình theo đề nghị của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev.

"Máy bay vận tải của Không quân vũ trụ Nga đã tới Kazakhstan. Các đơn vị gìn giữ hòa bình của Nga bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình", Ban thư ký Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) cho biết trong thông cáo ngày 6/1.

Hãng tin RT dẫn thông cáo giải thích, các đơn vị không quân của Nga tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình được cử tới Kazakhstan theo đề nghị của nước này. Tuy nhiên, nhiệm vụ cụ thể của họ chưa được tiết lộ.

Binh lính hiện diện ở quảng trường chính tại Almaty, thành phố đông dân nhất Kazakhstan, ngày 6/1. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 5/1, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã đề nghị CSTO do Nga đứng đầu hỗ trợ Kazakhstan ổn định tình hình sau khi các cuộc biểu tình bùng phát thành bạo động. Ông mô tả tình hình trong nước là "một cuộc xâm lược của các băng cướp được đào tạo từ nước ngoài".

Trong thông báo trên Facebook, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Chủ tịch luân phiên CSTO, xác nhận tổ chức này "sẽ triển khai số lượng chưa xác định lính gìn giữ hòa bình tới Kazakhstan có thời hạn" để giúp nước này lập lại trật tự.

"Để đáp lại lời kêu gọi của [Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev] và xem xét mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chủ quyền của Kazakhstan do sự can thiệp của bên ngoài cùng nhiều yếu tố khác, Hội đồng An ninh Tập thể CSTO đã quyết định cử Lực lượng Gìn giữ Hòa bình Tập thể tới Cộng hòa Kazakhstan theo Điều 4 của Hiệp ước An ninh Tập thể", ông Pashinyan viết.

Cảnh sát chống bạo loạn dẹp biểu tình ở Almaty, Kazakhstan ngày 5/1. Ảnh: AP

Biểu tình ở Kazakhstan bùng phát sau khi chính phủ nước này quyết định ngừng trợ giá khí đốt hóa lỏng (LPG), khiến giá nhiên liệu ở nhiều nơi tăng vọt. Tại Almaty, thủ đô cũ của nước cộng hòa, đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh trong 2 ngày 4-5/1. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và lựu đạn gây choáng để kiểm soát tình hình, trong khi Internet bị ngắt tạm thời và một số kênh truyền hình dừng phát sóng.

Thanh Hảo