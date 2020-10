Ông Trump tên đầy đủ là Donald John Trump, chào đời ở Queens, New York vào tháng 6/1946. Ông là con thứ 4 trong một gia đình có 5 người con. Cha ông là Frederick (Fred) Christ Trump, một nhà thầu xây dựng kiêm môi giới bất động sản giàu có.

Theo trang Britannica, ngay từ nhỏ, ông Trump đã rất năng động và quyết đoán. Năm 13 tuổi, ông được cha mẹ gửi tới Học viện Quân sự New York. Ông có kết quả học tập tốt, là vận động viên ngôi sao và thủ lĩnh sinh viên của trường vào thời điểm tốt nghiệp năm 1964. Cùng năm, ông Trump bắt đầu theo học tại Đại học Fordham và sau đó 2 năm chuyển tới trường Tài chính Wharton thuộc Đại học Pennsylvania. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế năm 1968.

Sau khi tốt nghiệp, ông Trump về làm việc cho công ty của cha ông, mở rộng đáng kể đế chế kinh doanh bất động sản cũng như mạnh tay đầu tư vào những lĩnh vực khác thông qua các dự án đầy tham vọng. Năm 1974, ông trở thành chủ tịch của một tập đoàn gồm các công ty thuộc sở hữu của gia đình và liên doanh, về sau được đặt tên là Tổ chức Trump.

Cho đến nay, ngoài tập đoàn nói trên, gia đình Trump còn là chủ của Tháp Trump ở New York, các sòng bạc ở Atlantic (bang New Jersey) và nhiều bất động sản có giá trị, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng và sân golf nằm rải rác ở thủ phủ bang New York, thành phố Los Angeles (bang California) và bang Florida.

Tên tuổi của ông Trump còn gắn với chương trình truyền hình thực tế The Apprentice (Thực tập sinh) phát trên kênh NBC với vai trò nhà sản xuất kiêm khách mời trong giai đoạn 2004 – 2015, cũng như các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe), Hoa hậu Mỹ (Miss USA) và Hoa hậu Thiếu niên Mỹ (Miss Teen USA) do công ty Miss Universe Organization thuộc sở hữu của ông tổ chức trong giai đoạn 1996 - 2015.

Ông Trump cũng được biết đến như đồng tác giả của nhiều cuốn sách về quản trị doanh nghiệp và sự nghiệp kinh doanh của bản thân như "Trump: Nghệ thuật đàm phán" (1987), "Trump: Nghệ thuật lội ngược dòng" (1997), "Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu có" (2006), "Trump: 101 cách để thành công" (2006) và "Trump không bao giờ từ bỏ: Cách tôi biến các thách thức lớn nhất thành thành công" (2009).

Ông Trump giàu tới mức nào vẫn là chủ đề tranh cãi nhiều năm qua. Lãnh đạo Nhà Trắng tự định giá các hoạt động kinh doanh của mình là ít nhất 1,37 tỷ USD trong báo cáo kê khai tài chính liên bang năm 2017, do Văn phòng Đạo đức chính phủ công bố. Bản kê khai năm 2018 tiết lộ doanh thu của ông năm ấy tối thiểu là 434 triệu USD từ mọi nguồn.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, tổng tài sản năm 2019 của ông Trump là 3,1 tỷ USD, xếp thứ 275/400 người giàu nhất Mỹ. Điều này đồng nghĩa đương kim tổng thống đã tụt 16 bậc trong bảng xếp hạng so với cách đây 1 năm và tụt tới 119 bậc so với trước khi ông bước chân vào Nhà Trắng.

Ông Trump kết hôn 3 lần và có tổng cộng 5 người con. Năm 1977, ông cưới bà Ivana Zelníčková Winklmayr, một người mẫu Cộng hòa Czech. Họ có với nhau 3 người con gồm Donald Jr., Ivanka và Eric trước khi ly hôn vào năm 1992.

Ông Trump tái hôn với nữ diễn viên người Mỹ Marla Maples sau khi cô sinh cho ông một người con gái - Tiffany vào năm 1993. Song, cuộc hôn nhân của họ không kéo dài và cả hai chia tay nhau vào năm 1999.

Năm 2005, ông Trump kết hôn lần thứ 3 với người mẫu gốc Slovenia Melania Knauss. Con trai chung giữa họ - Barron chào đời vào năm sau đó. Bà Melania Trump là Đệ nhất phu nhân Mỹ thứ hai sinh ra ở nước ngoài.

Theo trang History, suốt 3 thập kỷ qua, ông Trump đã nhiều lần thay đổi đảng chính trị. Năm 1987, ông gia nhập đảng Cộng hòa. Song, 2 năm sau đó, ông đăng ký là một thành viên của đảng Độc lập New York.

Năm 2000, ông Trump tranh cử tổng thống lần đầu tiên với tư cách gương mặt đại diện đảng Cải cách, nhưng không được mấy người chú ý. Đến năm 2001, vị tỷ phú bất động sản đăng ký làm thành viên đảng Dân chủ.

Năm 2009, ông tái gia nhập đảng Cộng hòa, nhưng đến năm 2011 lại đăng ký là cử tri độc lập để có thể tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm sau. Cuối cùng, ông Trump trở về đảng Cộng hòa năm 2012 và vẫn là thành viên của đảng này kể từ đó.

Tháng 7/2016, tỷ phú Trump chính thức được đề cử đại diện cho đảng Cộng hòa đấu "chung kết" với ứng viên Dân chủ Hillary Clinton. Bất chấp các kết quả thăm dò dư luận trước bỏ phiếu, ông Trump, với khẩu hiệu tranh cử "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", đã lội ngược dòng ngoạn mục.

Mặc dù kém đối thủ tới gần 2,9 triệu phiếu phổ thông, nhưng ông Trump đã chiến thắng chung cuộc nhờ giành được 306 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ chỉ có trong tay 232 phiếu.

Ông Trump tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 45 của Mỹ vào ngày 20/1/2017 và theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trước tiên" xuyên suốt nhiệm kỳ lãnh đạo đầu tiên của mình.

Đúng 20h00 (giờ Mỹ) ngày 18/6/2019, Tổng thống Trump chính thức khởi động chiến dịch vận động tái tranh cử ghế lãnh đạo Nhà Trắng năm 2020 trong một cuộc mít tinh tại bang Orlando.

Với khẩu hiệu "Giữ cho nước Mỹ vĩ đại", chiến dịch vận động tái tranh cử của ông Trump tập trung vào các vấn đề kinh tế, việc làm, nhập cư và chính sách đối ngoại, những lĩnh vực ông tự tin đã giành được nhiều thành tựu trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát hồi đầu năm nay đã xóa sạch các thành quả của chính quyền ông, đẩy nước Mỹ vào suy thoái trầm trọng nhất kể từ năm 1947 và tạo ra nhiều thách thức đối với nỗ lực tái cử của đương kim tổng thống.

Ngày 24/8, ông Trump chính thức được đảng Cộng hòa đề cử đại diện đảng cạnh tranh với ứng viên Dân chủ Joe Biden. Theo các kết quả thăm dò cử tri, ông Trump đang tạm thua đối thủ về tỉ lệ tín nhiệm.

Dư luận vẫn đang nín thở chờ xem liệu ông có thể đảo ngược tình thế để chiến thắng vào ngày tổng tuyển cử 3/11 tới như cách đây 4 năm và viết tiếp giấc mơ "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" hay không.

Bài: Tuấn Anh - Đồ họa: Thu Hằng