Ba quan chức thạo tin tiết lộ, Pháp và Đức đã bỏ họp bàn cải cách Tổ chức Y tế thế giới (WHO) do phẫn nộ với việc Mỹ tìm cách dẫn đầu các cuộc đàm phán dù đã tuyên bố rút khỏi WHO.