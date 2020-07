Lượng mưa lên tới 200mm tại Daejeon và nhiều khu vực xung quanh khiến hai người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà và ô tô ‘ngụp lặn’ trong biển nước.

Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết, mực nước mưa ở thành phố Daejeon nằm cách thủ đô Seoul 150km về phía nam đã lên tới 197mm từ 18h hôm 29/7 tới 11h ngày 30/7 (giờ địa phương). Lượng mưa trút xuống nhiều thành phố như Geumsan, Gyyerong, Nonsan, Cheonan và Sejong cũng lần lượt ở các mức 150,5mm; 144mm; 142mm; 118mm và 111,5mm.

Yonhap cho biết, một người dân thành phố Daejeon đã thiệt mạng do đau tim, sau khi một phần chung cư người này sống bị ngập. Ngoài ra, một người dân khác ở quận Seo cũng bị điện giật khi đang bơm nước ra khỏi sân golf trong nhà bị ngập.

Giới chức thành phố Daejeon cho biết 28 căn hộ, 85 ngôi nhà biệt lập và 55 chiếc xe bị ngập do mưa lớn. Văn phòng đăng ký phương tiện giao thông tại quận Jung đã phải ngừng hoạt động do lụt lội. Một số chuyến tàu phải trì hoãn khởi hành trong nhiều giờ đồng hồ do đường ray bị ngập.

Lính cứu hỏa cứu người dân bị mắc kẹt. Ảnh: Yonhap

Những người lính cứu hỏa sử dụng xuồng cứu hộ để di chuyển. Ảnh: Yonhap

Lính cứu hỏa cứu người dân gặp nạn. Ảnh: Habkorea

Hàng chục chiếc ô tô bị lũ nhấn chìm. Ảnh: Habkorea

Các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn bởi nước ngập. Ảnh: Korea Herald

Một trang trại gia cầm bị ngập. Ảnh: Korea Herald

Tuấn Trần

Mưa lũ sạt lở ở Hà Giang, 5 người chết Mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp tại tỉnh Hà Giang, một số điểm vẫn còn mưa to, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất. Tại TP Hà Giang đã có thêm nạn nhân thiệt mạng do sạt lở.