Ngoại trưởng Mỹ đã điện đàm với nhà lãnh đạo Palestine để thảo luận về tình hình trong khu vực sau khi Israel và nhóm vũ trang Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc chiến 11 ngày ở Dải Gaza.

Trong thông cáo phát đi ngày 21/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoan nghênh lệnh ngừng bắn mới đạt được. Ông Blinken khẳng định, Washington cam kết "cùng chính quyền Palestine và Liên Hợp Quốc nhanh chóng hỗ trợ nhân đạo và thống nhất sự trợ giúp quốc tế dành cho các nỗ lực tái thiết Gaza".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đã có cuộc điện đàm với nhau ngày 21/5. Ảnh: US News

Nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ nói thêm, ông và nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas đã bày tỏ sự cảm kích với Ai Cập vì vai trò trung gian, giúp duy trì "các đường dây liên lạc cởi mở ở tất cả các cấp".

Ông Abbas cũng hoan nghênh kế hoạch công du chính thức của ông Blinken tới khu vực để trực tiếp gặp gỡ những người đồng cấp Palestine, Israel và đối tác để bàn về "các nỗ lực cứu trợ cũng như việc cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho người Palestine và Israel".

Các vụ đụng độ giữa người Palestine và cảnh sát Do Thái ở dải Gaza bùng phát kể từ tháng trước. Song, tình hình xấu đi nghiêm trọng sau khi một tòa án Israel ra lệnh trục xuất nhiều gia đình Ảrập khỏi khu dân cư Sheikh Jarrah ở thành phố thánh địa Jerusalem và các lực lượng an ninh Do Thái đã mạnh tay trấn án những vụ biểu tình phản đối ở núi Temple.

Ngày 10/5, Hamas, phong trào vũ trang nổi dậy người Palestine đang kiểm soát dải Gaza, bắt đầu nã tên lửa vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel (IDF) đáp trả bằng các trận không kích.

Hôm 20/5, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phát ngôn viên Hamas tuyên bố hai bên ngừng bắn "không điều kiện" với sự dàn xếp của Ai Cập. Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/5.

Theo Sputnik, trong cuộc chiến kéo dài 11 ngày, Hamas đã bắn tổng cộng 4.340 quả tên lửa, nhưng IDF quả quyết đã ngăn chặn được 90% số này. Giao tranh dữ dội đã cướp đi sinh mạng của 248 người và khiến khoảng 1.900 người khác ở Gaza bị thương. Phía Israel thống kê nước này có 12 trường hợp tử vong và 357 nạn nhân bị thương.

Cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine ở khu vực nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa hôm 21/5. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến riêng rẽ, Reuters đưa tin, cảnh sát Do Thái và người Palestine tiếp tục đụng độ tại khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem tối 21/5, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Phát ngôn viên cảnh sát Israel nói, các sĩ quan nước này đã bị đám đông người Palestine ném gạch đá tấn công trước và buộc họ phải dùng đạn cao su, lựu đạn gây choáng để giải tán.

Sự cố đang khiến dư luận lo lắng về nguy cơ tái diễn bạo lực dẫn đến sự sụp đổ của thỏa thuận ngưng bắn ở Gaza.

Tuấn Anh

