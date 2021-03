Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) hôm 12/3 đã liệt kê năm doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách mối đe dọa an ninh quốc gia với nước này.

Theo FCC, các doanh nghiệp trên bao gồm tập đoàn công nghệ Huawei, ZTE Corp, tập đoàn truyền thông Hytera, tập đoàn công nghệ kỹ thuật số Hangzhou Hikvision và tập đoàn công nghệ Dahua.

Hãng tin Reuters cho biết, một đạo luật của Mỹ từ năm 2019 yêu cầu FCC phải xác định những doanh nghiệp cung cấp các trang thiết bị và dịch vụ viễn thông được phát hiện là “tạo ra rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia Mỹ”.

Huawei là một trong 5 công ty vừa bị Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia. Ảnh: TechCrunch

“Danh sách này đã cung cấp các hướng dẫn có ý nghĩa, nhằm đảm bảo những mạng lưới thế hệ mới đã được xây trên khắp nước Mỹ sẽ không lặp lại ‘những sai lầm trong quá khứ’ mà các thiết bị và dịch vụ có thể gây ra mối đe dọa đến an ninh quốc gia, cũng như tới an ninh và sự an toàn của người dân Mỹ”, Quyền Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel nói.

Theo hãng tin Reuters, Chính phủ Mỹ hồi năm 2019 đã liệt Huawei, Hikvision và một số tập đoàn khác vào danh sách đen kinh tế. Còn vào năm ngoái, FCC cũng liệt hai doanh nghiệp Huawei và ZTE vào danh sách mối đe dọa an ninh quốc gia đối với những mạng lưới truyền thông của Mỹ, cũng như cấm các công ty Mỹ sử dụng ngân sách chính phủ trị giá 8,3 tỷ USD để mua các trang thiết bị từ những tập đoàn này.

Hiện năm doanh nghiệp trên của Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về động thái của FCC.

Tuấn Trần

