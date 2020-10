Thống kê mới nhất cho thấy đã có hơn 52 triệu người Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm bầu tổng thống khi còn 10 ngày nữa mới tới ngày tổng tuyển cử quốc gia.

Dữ liệu của tổ chức khảo sát US Elections Project phản ánh, số cử tri đi bỏ phiếu sớm năm nay đã phá kỷ lục thiết lập gần đây nhất trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm, vốn đạt hơn 47 triệu người.

Các cử tri Mỹ xêp hàng chờ tới lượt vào bỏ phiếu sớm. Ảnh: Reuters

Báo RT dẫn lời giáo sư Michael McDonald thuộc Đại học Florida (Mỹ) và là chuyên gia của US Elections Project dự báo, căn cứ vào số liệu hiện tại, tổng số cử tri tham gia bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 sẽ vượt quá mốc 150 triệu người, tiếp tục phá vỡ kỷ lục 137,5 triệu cử tri đi bỏ phiếu năm 2016.

Xét về tỷ lệ phần trăm, mức trên sẽ tương đương với 65% số cử tri đủ điều kiện đã hoàn thành nghĩa vụ công dân, mức cao chưa từng thấy kể từ năm 1908.

Nhận định của ông McDonald tương đồng với quan điểm của các chuyên gia phân tích bầu cử khác, kể cả "trùm" thăm dò dư luận lừng danh Nate Silver của công ty FiveThirtyEight.

Giới quan sát tin, các kỷ lục về cử tri đi bỏ phiếu ở Mỹ do 2 yếu tố chính. Thứ nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh dịch Mỹ (CDC) đã khuyến nghị người dân nên bỏ phiếu từ xa hoặc gửi phiếu bầu qua thư tín để phòng tránh sự lây lan của virus. Do đó, nhiều bang đã tạo điều kiện để việc bỏ phiếu qua thư trở nên dễ tiếp cận hơn so với những năm trước đây.

Thứ hai, các cử tri cũng cho thấy sự háo hức và quan tâm đến bầu cử chưa từng thấy, dẫn đến tỉ lệ người đi bỏ phiếu sớm đạt mức cao nhất trong lịch sử Mỹ.

Mặc dù các dữ liệu ám chỉ việc bỏ phiếu sớm dường như đang có lợi cho đảng Dân chủ (11,8 triệu cử tri Dân chủ được xác nhận đã tham gia bầu cử sớm trong khi phe Cộng hòa mới có 6,3 triệu cử tri làm điều này), nhưng đảng của Tổng thống Donald Trump dường như không lo lắng. Thực tế, những người Cộng hòa cho rằng, đảng của họ đang làm tốt hơn trong việc tạo động lực cho các cử tri lần đầu đi bỏ phiếu.

Tuấn Anh

