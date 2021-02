Mỹ sẽ tài trợ 4 tỷ USD cho chương trình vắc-xin COVAX, với hy vọng khuyến khích chính phủ nhiều nước khác bỏ ra các khoản quyên góp lớn hơn.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Joe Biden trong cuộc họp đầu tiên với lãnh đạo các nước G7 vào hôm nay (19/2) sẽ công bố về khoản tiền tài trợ trị giá 2 tỷ USD cho chương trình chia sẻ vắc-xin COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đồng dẫn đầu. Mục tiêu mà chương trình COVAX hướng tới nhằm đảm bảo nguồn cung vắc-xin phòng dịch Covid-19 được công bằng trên toàn thế giới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Dự kiến, 2 tỷ USD còn lại sẽ được Mỹ tài trợ trong vòng hai năm tới, nếu các quốc gia khác cũng thực hiện các cam kết riêng của họ. “Chúng tôi muốn biến 2 tỷ USD thành nhiều tỷ USD, lên đến ít nhất 15 tỷ USD”, một quan chức nói, khi ông này đưa ra ước tính về số tiền cần thiết cho mục tiêu tiêm chủng trên toàn cầu.

Reuters nhận định, động thái trên của ông Biden là một bước đi trái ngược so với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông Trump từng dọa rút nước Mỹ khỏi WHO với lý do tổ chức này “quá gần gũi với Trung Quốc”.

Chương trình COVAX đã đặt mục tiêu cung cấp ít nhất 2 tỷ liều vắc-xin phòng Covid-19 vào cuối năm 2021 cho khoảng 20% số dân thuộc dạng dễ bị tổn thương nhất ở những quốc gia nghèo và có thu nhập thấp. Chương trình này hiện đối mặt với nguy cơ đổ vỡ, chủ yếu do vấn đề thiếu kinh phí.

Tuấn Trần

Thế giới hơn 85 triệu ca Covid-19 khỏi bệnh, số người nhiễm mới ở Mỹ tiếp tục giảm Trên thế giới có hơn 2,45 triệu ca tử vong vì Covid-19, song có tới 85.724.568 trường hợp đã khỏi bệnh sau khi được điều trị.

Hy vọng mới từ 'ổ dịch' Covid-19 lớn thứ hai thế giới Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 đang giảm mạnh ở Ấn Độ, làm dấy lên hy vọng về khả năng đại dịch rốt cuộc có thể sắp kết thúc ở nước này.

Không hỗ trợ iframe