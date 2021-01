Lần đầu tiên trong vòng 114 năm, màn thả quả cầu pha lê ngoạn mục để đón năm mới 2021 ở Quảng trường Thời đại không có đám đông theo dõi trực tiếp.

Cảnh sát đã phong toả hầu hết khu vực Quảng trường Thời đại. Ảnh: CBS

Do đại dịch Covid-19 hoành hành, cảnh sát New York đã phong toả hầu hết khu vực Quảng trường Thời đại. Theo CBS News, cảnh sát New York cho hay, so với mọi năm, số nhân viên canh gác tại khu vực này đã giảm mạnh song an ninh vẫn được thắt chặt.

“Nếu bạn tới Quảng trường Thời đại, cảnh sát sẽ yêu cầu bạn trở về nhà để đón mừng năm mới một cách an toàn”, Tom Harris – Phó chủ tịch Liên minh Quảng trường Thời đại cho biết.

Thông điệp của Tổng thống và Phó tổng thống đắc cử

Tổng thống đắc cử Joe Biden và vợ cho biết, họ lạc quan về năm 2021 và kêu gọi người Mỹ tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

Trong một thông điệp trước thềm năm mới được phát trên Twitter, ông Joe Biden kêu gọi nước Mỹ “đoàn kết, hàn gắn và tái xây dựng trong năm 2021”. “Những thách thức mà nước Mỹ phải đối mặt sẽ không biến mất trong một sớm một chiều, nhưng khi chúng ta mong chờ bắt đầu một năm mới, tôi tràn đầy hy vọng tươi mới về những ngày tốt đẹp sắp tới”.

Theo The Hill, thông điệp của ông Joe Biden đưa ra khi Mỹ đang nỗ lực vượt qua một năm đặc biệt khó khăn khi hàng triệu người Mỹ phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Trong năm 2020, hơn 19 triệu người Mỹ nhiễm virus corona, hơn 344.000 người thiệt mạng, thống kê của Đại học John Hopkins cho thấy.

Ngoài ra, trong năm 2020, các cuộc bạo động đã bùng phát trên khắp nước Mỹ, xuất phát từ cái chết của những người Mỹ da màu là George Floyd, Breonna Taylor và Ahmaud Arbery.

Thông điệp đoàn kết đất nước đã được ông Biden đưa ra nhiều lần trong suốt năm 2020. Trong cuộc bầu chọn ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ đầu năm nay, ông Biden đã đề cập tới những mối quan hệ mà ông tạo lập được trong thời gian là Phó tổng thống Mỹ cũng như khi ông là thành viên của Thượng viện.

Ông Biden khẳng định những mối quan hệ này có thể giúp ông đạt được các thoả thuận nhằm hoàn thành tốt các công việc cho người dân Mỹ và trở thành lực lượng đoàn kết ở Mỹ khi mà đất nước dường như bị chia rẽ về chính trị.

Phó tổng thống Mỹ đắc cử Kamala Harris cũng tỏ ra lạc quan về năm 2021 vì luôn có những điều tốt đẹp nảy sinh từ những thứ không tốt. “Khi chúng ta nhìn về năm 2021, tôi tràn đầy lạc quan rằng chúng ta có thể hoàn thành những công việc cần thiết để đương đầu với những thách thức và bước sang một chương mới trong lịch sử của đất nước”, bà nói.

Hoài Linh

