Theo các số liệu thống kê mới nhất, hiện Mỹ có hơn 83.000 ca nhiễm Covid-19, cao hơn cả Trung Quốc và Italia, trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới.

Ảnh: Reuters

Thống kê của trường Đại học Johns Hopkins cho thấy, Mỹ đã ghi nhận thêm 14.933 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 lên 83.144. Số ca tử vong tăng thêm 174, đưa tổng số người thiệt mạng do Covid-19 ở nước này lên 1.201.

Với số liệu trên, Mỹ đã trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới, vượt xa cả Trung Quốc lẫn Italia. Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 81.000 ca nhiễm và hơn 3.200 ca tử vong. Tiếp đó là Italia với hơn 80.000 ca nhiễm và hơn 8.000 ca tử vong.

Số liệu CNN tổng hợp được từ báo cáo của các quan chức y tế cũng cho thấy, Mỹ đứng thứ nhất trên thế giới về tổng số ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, theo thống kê này, Mỹ hiện có 81.836 ca nhiễm, trong khi Trung Quốc có 81.782 ca nhiễm. Đứng thứ ba về tổng số ca nhiễm là Italia, với 80.589 trường hợp.

Trước đó, chỉ vài giờ sau khi số người thiệt mạng do Covid-19 tại Mỹ vượt quá 1.000, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo rằng bang này đã ghi nhận 100 ca tử vong trong ngày qua. Hiện New York đang là tâm điểm của dịch Covid-19 tại Mỹ với 385 ca tử vong và hơn 37.000 ca mắc bệnh.

Lượng bệnh nhân tăng chóng mặt đã khiến hệ thống y tế của bang này bị quá tải nghiêm trọng. Thống đốc Cuomo đánh giá, tình hình dịch bệnh tại bang New York sẽ lên đến đỉnh điểm trong vòng ba tuần tới.

Trong một diễn biến khác, báo The Hill dẫn kết quả nghiên cứu của trường Đại học Washington công bố hôm 26/3 cho rằng, Mỹ có thể có từ 38.000 đến 162.000 người thiệt mạng do Covid-19 trong vòng 4 tháng tới và các bệnh viện có thể quá tải ngay từ tuần thứ hai của tháng 4.

Dương Lâm