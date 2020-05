Mỹ và Trung Quốc đấu khẩu dữ dội tại Liên Hợp Quốc về Hong Kong, sau khi Bắc Kinh phản đối đề xuất triệu họp Hội đồng Bảo an của Washington liên quan đến kế hoạch áp dự luật an ninh mới tại đặc khu này.

Theo Reuters, phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 27/5 ra tuyên bố cho hay, sự việc Hong Kong là "một vấn đề quan tâm cấp bách toàn cầu, liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế". Do đó, Washington yêu cầu phải có sự chú ý lập tức của 15 thành viên Hội đồng Bảo an.

Đáp trả, phái bộ Trung Quốc gọi đề xuất triệu họp cơ quan quyền lực nhất LHQ của Mỹ là "vô căn cứ". Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân viết trên Twitter rằng, luật an ninh mới cho Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và do đó "không liên quan đến trách nhiệm của Hội đồng Bảo an".

Diễn biến xảy ra đúng vào thời điểm leo thang căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh.

"Sự thật chứng minh hết lần này đến lần khác rằng Mỹ là nước gây rắc rối trên thế giới. Chính Mỹ đã vi phạm các cam kết của mình theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngay lập tức chấm dứt các hành vi bắt nạt", ông Trương viết.

Cùng ngày 27/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trước Quốc hội nước này rằng, Hong Kong hiện không còn đủ điều kiện được coi là "độc lập tự chủ" với đại lục theo theo luật pháp Mỹ. Điều này có thể đe dọa quy chế ưu đãi thương mại đặc biệt mà Mỹ dành cho đặc khu hành chính này của Trung Quốc.

Tuấn Anh