Theo các nhà nghiên cứu Na Uy, vắc-xin của hãng dược liên doanh Anh - Thụy Điển đã kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh, dẫn đến sự kết hợp hiếm gặp giữa các cục máu đông và số lượng tiểu cầu (huyết khối) thấp ở một số người sau tiêm phòng.

Phát hiện được công bố sau khi nhóm nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng những trường hợp gặp biến chứng sau chủng ngừa.

Truyền thông địa phương đưa tin, 3 nhân viên y tế Na Uy đã được đưa vào viện cấp cứu khi gặp tình trạng đông máu nghiêm trọng sau tiêm vắc-xin Astra Zeneca. Trong đó, các cục máu đông xuất hiện ở những vị trí bất thường trên khắp cơ thể họ, chẳng hạn như trong dạ dày và trong não. Ngoài ra, họ còn bị chảy máu và có số lượng tiểu cầu thấp. Một trong các bệnh nhân này đã tử vong hôm 15/3, không lâu sau khi nhập viện điều trị.

Hôm 18/3, bệnh viện Rikshospitalet, Na Uy tiếp tục đón nhận 2 bệnh nhân mới bị xuất huyết và có các cục máu đông bất thường sau chủng ngừa Covid-19 bằng chính loại vắc-xin nói trên.

"Chúng ta tiêm vắc-xin để có được phản ứng miễn dịch giúp bảo vệ chúng ta trước virus corona chủng mới. Sau đó, chúng ta phát triển các kháng thể. Một số kháng thể về sau có thể phản ứng để kích hoạt các tiểu cầu như trong những trường hợp này và gây ra cục máu đông", giáo sư Pål Andre Holme, bác sĩ trưởng tại bệnh viện Rikshospitalet, Na Uy, một thành viên nhóm nghiên cứu giải thích.

Theo Sputnik, phát hiện của giáo sư Holme và các đồng nghiệp trái ngược với kết luận của Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vốn đều tuyên bố vắc-xin AstraZeneca an toàn và mang lại các lợi ích nhiều hơn các rủi ro.

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia NRK, Steinar Madsenm, giám đốc y tế của Cơ quan dược phẩm Na Uy cho hay, Viện sức khỏe cộng đồng quốc gia của nước này sẽ xúc tiến nghiên cứu riêng để nhận diện chính xác nguyên nhân gây các biến chứng.

Tiếp sau các báo cáo về sự cố, tổng cộng đã có 20 quốc gia cho tạm dừng chủng ngừa bằng vắc-xin AstraZeneca, bao gồm cả Na Uy và 2 nước thành viên Liên minh châu Âu là Đức, Pháp. Cho đến hiện tại, 17 triệu người trên khắp thế giới đã tiêm phòng bằng vắc-xin này, tính cả 120.000 người ở Na Uy.

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, hiện không có lí do gì khiến các nước phải ngừng sử dụng vắc-xin ngừa Covid-19 do hãng dược AstraZeneca sản xuất.