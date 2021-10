Hôm nay (16/10), New Zealand đã tiêm vắc xin ngừa virus corona cho ít nhất 2,5% dân số trong bối cảnh chính phủ nước này cố đẩy nhanh tiêm chủng và sống chung với Covid-19.

Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu sơ bộ của Bộ Y tế New Zealand cho hay. Thông qua một loạt chiến lược thu hút sự chú ý và sự khích lệ của Thủ tướng Jacinda Ardern trong suốt ngày hôm nay, có 124.669 người trong tổng số 4,9 triệu người New Zealand đã được tiêm phòng.

“Chúng tôi tự đặt mục tiêu cho chính mình, Aotearoa, bạn đã làm được nhưng chúng ta hãy tiếp tục”, bà Adern nói, gọi tên New Zealand bằng tiếng Maori, tại một địa điểm tiêm chủng. “Hãy đặt mục tiêu 150.000 người”.

Trong suốt thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành, New Zealand hầu như không dính ca nhiễm nào. Tuy nhiên, tới tháng 8, khi biến thể Delta lan rộng, New Zealand mới bị ảnh hưởng. Hôm nay (16/10), New Zealand ghi nhận 41 ca nhiễm mới, 40 trong số đó là ở Auckland.

Hiện giờ, Chính phủ New Zealand đặt mục tiêu sống chung với Covid-19 thông qua việc tiêm chủng cho dân. Tính đến 15/10, 62% dân số New Zealand có đủ điều kiện tiêm chủng đã được tiêm phòng đầy đủ, 83% đã tiêm ít nhất một liều.

Hôm nay, các điểm tiêm chủng được thiết lập trên khắp nước, gồm cả ở các cửa hàng bán đồ ăn nhanh, nhà hàng và công viên. Một số nơi còn cung cấp đồ ngọt sau khi tiêm, truyền thông địa phương cho biết.

Kết quả cuối cùng của chiến dịch tiêm chủng rộng khắp này sẽ được công bố vào ngày 17/10.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Hoài Linh

New Zealand mở rộng phong tỏa, Malaysia giảm mạnh ca mắc Covid-19 Trong bối cảnh biến thể Delta đã lây lan ra ngoài thành phố Auckland, Thủ tướng Jacinda Ardern quyết định áp phong tỏa đối với cả những vùng khác của New Zealand.