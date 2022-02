Nga đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA) về chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina.

HĐBA ngày 25/2 đã tiến hành bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất, trong đó lên án Nga động binh với nước láng giềng. Hội đồng đã sử dụng cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn so với bản gốc do phía Mỹ đệ trình.

Nga đang giữ chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an LHQ trong tháng 2/2022. Ảnh: UNTV

Tại cuộc bỏ phiếu, ngoài Nga bỏ phiếu chống, Trung Quốc, Ấn Độ và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bỏ phiếu trắng. 11 thành viên còn lại của HĐBA bỏ phiếu ủng hộ.

Theo Reuters, việc Trung Quốc bỏ phiếu trắng diễn ra chỉ vài tuần sau khi Bắc Kinh và Moscow tuyên bố quan hệ đối tác "không có giới hạn", ủng hộ lẫn nhau trong các tranh cãi với Ukraina và tăng cường hợp tác hơn nữa để chống lại phương Tây.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 25/2 tuyên bố với các quan chức cấp cao của châu Âu rằng, Bắc Kinh tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của mọi quốc gia, bao gồm cả Ukraina, nhưng những lo ngại của Nga về các hoạt động mở rộng về phía đông của NATO cũng nên được giải quyết một cách phù hợp.

Các nhà ngoại giao tiết lộ, cuộc bỏ phiếu của HĐBA đã bị trì hoãn 2 giờ vì các cuộc đàm phán vào phút chót của Mỹ và các nước khác nhằm giành phiếu trắng của Trung Quốc.

Là thành viên thường trực HĐBA, Nga hiện cũng có quyền phủ quyết đối với mọi quyết định của hội đồng như Mỹ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

Theo kế hoạch, dự thảo nghị quyết nói trên dự kiến sẽ được đưa ra bỏ phiếu lại tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, nhưng chưa rõ thời gian cụ thể.

Tuấn Anh

