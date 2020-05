Nga đã gia nhập nhóm 100 quốc gia khác ủng hộ nghị quyết sẽ được đưa ra tại Đại hội đồng y tế thế giới (WHA), kêu gọi điều tra độc lập về đại dịch Covid-19.

Các hành khách chờ tàu ở nhà ga Vũ Hán, Trung Quốc đều đeo khẩu trang (Ảnh Reuters)

Tổng thống Nga Putin từng gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “chiến binh đơn độc”. Đó chỉ là nói đùa song miêu tả này ngày càng chính xác hơn. Nga đã gia nhập nhóm 100 quốc gia khác ủng hộ nghị quyết sẽ được đưa ra tại Đại hội đồng y tế thế giới (WHA), kêu gọi điều tra độc lập về đại dịch Covid-19.

Theo CNN, dự thảo nghị quyết do Liên minh châu Âu (EU) soạn thảo được đưa ra sau khi Australia thúc giục điều tra về cách Trung Quốc xử lý khủng hoảng y tế do virus corona gây ra.

Trung Quốc đã phản ứng mạnh và cáo buộc Australia có động thái “vô trách nhiệm”, có thể “phá vỡ sự hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch, đi ngược lại nguyện vọng mà mọi người đang chia sẻ”.

Theo kế hoạch, dự thảo sẽ được trình tại cuộc họp thường niên của các thành viên Tổ chức y tế thế giới (WHO) diễn ra vào hôm nay (18/5) tại Geneva, Thuỵ Sĩ. Dự thảo không đề cập cụ thể tới Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào khác. Văn bản này kêu gọi đánh giá công bằng, độc lập và toàn diện về phản ứng y tế phối hợp toàn cầu đối với dịch Covid-19.

Ngôn từ trong dự thảo được cho là khá yếu ớt so với lời kêu gọi trước đó của Australia, vốn thúc giục tiến hành điều tra về vai trò và trách nhiệm của Trung Quốc với nguồn gốc đại dịch. Để được thông qua, dự thảo phải có được sự ủng hộ của đa số các quốc gia thành viên WHO, đặc biệt là một số quốc gia, ví dụ như Nga.

Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố chỉ ủng hộ một cuộc điều tra do WHO tiến hành. WHO từng bị cáo buộc chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, song quan chức hàng đầu WHO đã bác bỏ tuyên bố này.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay (18/5) tuyên bố, còn quá sớm để mở ngay một cuộc điều tra về nguồn gốc và sự lây nhiễm của virus corona, vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người trên toàn cầu. Bộ này cũng ra một thông báo riêng rẽ cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu qua video tại lễ khai mạc WHA.



