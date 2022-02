Trung Quốc, OSCE sơ tán người khỏi Ukraina

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraina thông báo tổ chức các chuyến bay sơ tán công dân muốn rời Ukraina và sẽ kết thúc tiếp nhận yêu cầu ngày 27/2. Khoảng 6.000 công dân Trung Quốc đang ở Ukraina.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng cho biết sẽ tạm thời sơ tán tất cả thành viên phái bộ quốc tế khỏi Ukraina càng sớm càng tốt, "do tình hình an ninh đang diễn biến xấu" ở Ukraina.

Theo phát ngôn viên Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn Matthew Saltmarsh, hơn 100.000 người Ukraina đã di tản để tránh bạo lực và đảm bảo an toàn. Niều người đi tới biên giới và đã ra nước ngoài.

Phát biểu qua video sáng sớm na, Tổng thống Zelensky nói Ukraina đã bị bỏ rơi trong cuộc chiến bảo vệ đất nước. "Ai sẵn sàng sát cánh chiến đấu cùng chúng ta? Tôi chẳng thấy một ai", ông nói.