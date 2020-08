Hạ nghị sĩ Vernon Jones từ tiểu bang Georgia trở thành người đầu tiên của đảng Dân chủ phát biểu tại Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng hòa năm 2020.

Ông Vernon Jones đắc cử Hạ nghị sĩ vào năm 2016, với tư cách ứng viên đại diện của đảng Dân chủ tại các địa hạt DeKalb và Rockdale thuộc thành phố Atlanta, bang Georgia.

Tuy nhiên, ông Jones lại gây sự chú ý vào tháng 4 vừa qua, khi “phá vỡ” những quy tắc của đảng Dân chủ và công khai ủng hộ Tổng thống Donald Trump.

Điều này khiến Vernon Jones được xem như một trong những "người đại diện chủ chốt" của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa ở Georgia, nhưng cũng khiến ông phải chịu nhiều sức ép và sự công kích từ các thành viên đảng Dân chủ tại tiểu bang này.

Hạ nghị sĩ Vernon Jones. Ảnh: AP

Được mời phát biểu trong đêm đầu tiên của Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, Hạ nghị sĩ Vernon Jones đã chỉ trích đảng Dân chủ chỉ biết lợi dụng lá phiếu từ những cử tri da màu, trong khi không thực hiện bất cứ điều gì để cải thiện sinh kế của họ.

Ông nhấn mạnh: “Tại sao một người suốt đời là thành viên Dân chủ lại có thể phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa? Đó là một câu hỏi hay, và đây là câu trả lời dành cho các bạn: Đảng Dân chủ không muốn đưa người da màu rời khỏi thứ ‘đồn điền tinh thần’ mà chúng tôi bị ép phải ở trong đó suốt nhiều thập kỷ và nhiều thế hệ qua.

Nhưng tôi có tin này cho ông Joe Biden: Chúng tôi đang tự do, chúng tôi là những người tự do với những tư tưởng tự do. Tôi đang là một phần trong sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng những người da màu có tư tưởng độc lập.”

Ông Vernon Jones sau đó đã dành lời ngợi khen đối với Tổng thống Donald Trump, vì những cải cách trong lĩnh vực tư pháp hình sự, và có nhiều sự quan tâm đối với các trường đại học, cao đẳng có lịch sử lâu đời dành cho người da màu tại Mỹ, nơi đã sản sinh ra nhiều học giả da màu trong các lĩnh vực toán học, khoa học, tôn giáo, kỹ thuật và chính trị. Họ là yếu tố quan trọng, tạo nên thành công của các cộng đồng da màu, song lại không được đảng Dân chủ quan tâm thích đáng.

Từ khi nhậm chức cho đến nay, Tổng thống Trump đã có những hoạt động tài trợ mang tính lịch sử cho cho các trường đại học, cao đẳng của người da màu, và duy trì việc này trong 10 năm tới. Điều đó tạo cơ hội để các trường phát triển ổn định và tiếp tục sản sinh ra các thế hệ lãnh đạo da màu trong tương lai.

Bên cạnh đó, ông Vernon Jones còn nêu bật những đóng góp của Tổng thống Trump trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp của người Mỹ gốc Phi xuống mức thấp kỷ lục trước thời điểm đại dịch Covid-19 xảy ra. Ông Trump đã đưa những “Khu vực cơ hội” vào dự luật thuế, góp phần thúc đẩy việc đầu tư vào các cộng đồng da màu trong nhiều thập kỷ tới.

Sự góp mặt của Hạ nghị sĩ Vermon Jones cùng bài phát biểu của ông được xem là một trong những nỗ lực từ đảng Cộng hòa trong việc thu hút sự ủng hộ từ các cử tri da màu đối với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence.

Theo trang tin điện tử của Đài phát thanh Công cộng quốc gia Mỹ (NPR), các cuộc thăm dò gần đây cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump từ các cử tri da màu dù đã tăng đáng kể so với năm 2016, nhưng vẫn xếp dưới ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Tuy nhiên trang tin này nhận định việc việc giành được một tỷ lệ nhỏ phiếu bầu của các cộng đồng da màu cũng có thể tạo ra nên sự khác biệt đối với ông Trump tại các bang chiến địa trong cuộc bầu cử năm nay.

Việt Anh

Đặt niềm tin vào Donald Trump, nước Mỹ được đà đấu với Trung Quốc Chứng khoán Mỹ dồn dập lập kỷ lục, các chỉ số vọt lên các đỉnh cao mới và mang lại lợi thế không nhỏ cho ông Donald Trump trước đối thủ Biden khi cuộc bầu cử đến gần. Đây là một tín hiệu không mấy tốt lành với Trung Quốc.