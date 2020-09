Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 23/9 đã nêu cáo buộc gián điệp đối với lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố New York.

“Họ đã tham gia vào những hoạt động mà vượt quá ranh giới từ ngoại giao bình thường thành những hoạt động tương tự như kiểu đám gián điệp đang làm”, ông Pompeo phát biểu trong bài phỏng vấn tờ Bưu điện New York.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AP

Theo Bưu điện New York, tuyên bố trên của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi cơ quan an ninh nước này tuần trước đã tiến hành bắt giữ nhân viên cảnh sát thành phố New York Baimadajie Angwang với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc trong suốt sáu năm qua.

Cụ thể, đối tượng Angwang được cho là “hành động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát của các quan chức làm việc tại Lãnh sự quán Trung Quốc ở New York, để báo cáo về các hoạt động của người Tây Tạng và những người khác sống trong khu vực thành phố này, cũng như phát hiện và đánh giá các nguồn tin tình báo tiềm năng trong cộng đồng người Tây Tạng ở New York và xa hơn”.

Ông Pompeo trong buổi phỏng vấn trên cũng đưa ra cảnh báo rằng, có vẻ sẽ có thêm nhiều đặc vụ hoặc nhà ngoại giao bị bắt giữ trong thời gian tới.

Đây không phải là lần đầu tiên một cơ quan ngoại giao của Trung Quốc hoạt động tại Mỹ bị tố cáo là ‘ổ gián điệp’. Trước đó, Washington hôm 21/7 đã yêu cầu Bắc Kinh trong vòng 72 giờ phải đóng cửa lãnh sự quán của nước này ở thành phố Houston, Texas với cáo buộc tương tự.

Trong một thông cáo cùng ngày, lãnh sự quán Trung Quốc tại New York cho biết, cơ quan này luôn tuân thủ luật pháp quốc tế cùng các thỏa thuận song phương Mỹ-Trung, cũng như thực hiện đúng các cam kết để thúc đẩy sự hiểu biết và hợp tác hữu nghị trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Cho nên không hề tồn tại cái gọi là “hoạt động gián điệp”, do vậy các cáo buộc của phía Mỹ hoàn toàn vô căn cứ.

Tuấn Trần

