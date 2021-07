Để thanh toán viện phí đắt đỏ sau một thời gian điều trị Covid-19, nhiều người Ấn Độ đã huy động tiền quyên góp từ cộng đồng.

Ảnh: BBC

Làn sóng dịch Covid-19 lần hai khiến số ca nhập viện ở Ấn Độ tăng vọt. Do bảo hiểm chi trả không đủ, nhiều người Ấn Độ đã tìm cách kêu gọi cộng đồng giúp đỡ, quyên góp tiền để thanh toán viện phí.

Hãng BBC đưa tin, anh Yeruva, 35 tuổi, đã chật vật tìm cách thanh toán hoá đơn gần 6 triệu rupee tiền viện phí cho vợ bị nhiễm Covid-19, song số tiền vẫn tăng lên từng ngày. Yeruva đã dùng tới thẻ bảo hiểm của chính mình, sử dụng hết hạn mức thẻ tín dụng và vay tiền của ngân hàng. Sau khi dùng hết mọi lựa chọn, anh đã "cậy nhờ" Ketto, một nền tảng gọi vốn cộng đồng và khởi động một đợt kêu gọi quyên góp.

Là một kỹ sư có thu nhập hàng tháng ổn định ở mức 2.960USD, Yeruva nói, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc phải đi xin tiền người lạ. “Tôi đã làm việc chăm chỉ để giúp đỡ gia đình và chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ. Ngay cả bây giờ, tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi nói với mọi người về đợt kêu gọi quyên góp”, anh tâm sự.

Hàng nghìn gia đình khác ở Ấn Độ cũng đang phải đối mặt với tình cảnh tương tự như Yeruva. Nhiều người đã sử dụng các trang gọi vốn cộng đồng để thanh toán các hóa đơn của bệnh viện. Sáng kiến này đã nổi lên như một hình thức thay thế bảo hiểm y tế và sự hỗ trợ của chính phủ.

Các chuyên gia cho hay, cho tới giờ, ba trang web gọi vốn cộng đồng lớn nhất là Ketto, Milaap và Give India đã kêu gọi được 161 triệu USD từ 2,7 triệu người hảo tâm.

Ketto, nơi Yeruva kêu gọi quyên góp, đã lớn gấp 4 lần trong hai đợt dịch Covid-19. Nền tảng gọi vốn này đã huy động được hơn 40 triệu USD cho 12.000 chiến dịch làm giảm nhẹ tác động của Covid-19.

"Trong nhiều trường hợp, kêu gọi vốn từ cộng đồng đã trở thành một hệ thống an toàn lấp vào chỗ trống trong hệ thống chăm sóc y tế", Ravina Banze và Irfan Bashir, đồng tác giả cuốn sách mang tựa đề "Crowdfunding: The Story of People" cho biết.

Ngay cả trước đại dịch Covid-19, nhu cầu kêu gọi vốn từ cộng đồng từ hàng triệu bệnh nhân nghèo ở Ấn Độ đã rất lớn. Chi phí y tế đã đẩy 38 triệu người vào cảnh nghèo khó trong thời gian từ 2011-2012, theo một nghiên cứu năm 2018 của Tạp chí Y khoa Anh và Quỹ Y tế Cộng đồng của Ấn Độ (PHI) tiến hành.

Hiện không có dữ liệu nào về việc đã có bao nhiêu người bị đẩy vào cảnh túng thiếu vì các hoá đơn viện phí trong suốt đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu sơ bộ từ Viện Y tế toàn cầu Duke và PHFI, có 2/3 người dân Ấn Độ làm nghề tự do và 50% lực lượng lao động hưởng lương không thể trả chi phí chăm sóc tích cực.

Hoài Linh

