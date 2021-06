Hàng chục nghìn người Brazil đã tuần hành phản đối Tổng thống Jair Bolsonaro vì cách ứng phó với Covid-19 khi số ca tử vong trong nước vì dịch vượt mốc 500.000 người.

browser not support iframe.

Các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ở hầu hết mọi đô thị lớn trên khắp Brazil, bao gồm cả thủ đô Brasilia cuối tuần này. Trong đó, cuộc tuần hành lớn nhất chống chính quyền Bolsonaro xảy ra tại Sao Paulo, thành phố đông dân nhất nước với hơn 12,3 triệu dân.

Những người tham gia biểu tình lên án chính phủ và Tổng thống Bolsonaro "yếu kém và cẩu thả" trong cuộc chiến chống Covid-19, đồng thời đổ lỗi cho các quan chức về tình trạng tăng vọt số ca tử vong vì dịch. Ông Bolsonaro nổi tiếng là người đa nghi và đã nhiều lần vi phạm các quy định phòng chống virus như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Theo báo RT, các đám đông biểu tình cũng mang theo nhiều biểu ngữ đòi ông Bolsonaro và các quan chức trong chính phủ cánh hữu của ông từ chức vì để để xảy ra nhiều vấn đề kinh tế, xã hội nghiêm trọng.

Tại Sao Paulo, những người biểu tình đã mang theo một biểu ngữ khổng lồ, to gần bằng tòa nhà, in dòng chữ "Cuộc sống, bánh mỳ, vắc xin và giáo dục". Một số người tuần hành khác có mang theo tấm biển đề "Nửa triệu lí do để hạ bệ Bolsonaro", ám chỉ đến mốc 500.000 bệnh nhân thiệt mạng vì virus corona chủng mới.

Xét về con số tuyệt đối, Brazil vẫn là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về dịch trên thế giới, với tổng cộng gần 18 triệu ca mắc, chỉ xếp sau Mỹ và Ấn Độ. Xét về số ca tử vong, nước này xếp thứ 2 toàn cầu.

Tuấn Anh

Tổng thống Brazil bị phạt vì vi phạm quy định phòng chống Covid-19 Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị xử phạt 100 USD vì vi phạm các biện pháp phòng chống Covid-19.