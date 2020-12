Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ Robert Redfield vừa đưa ra một cảnh báo nghiêm trọng về số người chết do virus corona ngày càng cao.

Giám đốc CDC Mỹ. Ảnh: Washington Examiner

Ông Redfield cho biết, trong thời gian tới, số ca tử vong do Covid-19 gây ra mỗi ngày ở Mỹ sẽ cao hơn số người chết trong thảm kịch 11/9 hoặc vụ Trân Châu Cảng.

“Chúng ta đang ở trong khoảng thời gian, có lẽ là 60-90 ngày tới, sẽ phải chứng kiến cảnh mỗi ngày sẽ có nhiều người chết hơn so với con số tử vong do vụ tấn công khủng bố 11/9 hay ở Trân Châu Cảng gây ra”, The Hill dẫn lời ông Redfield tuyên bố trong một sự kiện do Hội đồng quan hệ đối ngoại tổ chức.

Số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày 9/12 đã lên tới kỷ lục mới là 3.054 người. Con số này cao hơn nhiều so với 2.900 người thiệt mạng trong vụ 11/9/2001 hoặc khoảng 2.400 người chết trong vụ Trân Châu Cảng hồi Thế chiến II.

Hiện nay, virus corona đang lây lan ở Mỹ với tốc độ hơn 200.000 ca mới mỗi ngày, tồi tệ nhất từ trước tới nay.

Dù một loại vắc-xin ngừa Covid-19 sắp ra mắt (của Pfizer sẽ được cấp phép trong vài ngày tới) nhưng chặng đường tàn khốc vẫn ở phía trước do phải mất vài tháng nó mới được phổ biến rộng rãi.

Ông Redfield cho hay: “Thực tế là, việc phê duyệt vắc-xin trong tuần này sẽ không tác động nhiều tới tình trạng trầm trọng do Covid-19 gây ra trong 60 ngày tới. Khi có nhiều người được tiêm chủng, sự lây lan của virus sẽ chậm đi ở mức độ nào đó, rồi sau đó nó mới chậm đi nhiều khi quốc gia đạt đến miễn dịch cộng đồng’.

Giám đốc CDC cùng nhiều chuyên gia y tế đã kêu gọi mọi người “tăng gấp đôi” các biện pháp phòng ngừa cơ bản trong thời gian ngắn, tới khi vắc-xin được phổ biến rộng rãi. Các biện pháp phòng ngừa gồm đeo khẩu trang, tránh tụ tập trong nhà, kể cả các cuộc tụ tập nhỏ với vài hộ gia đình – vốn là nguồn lây lan đáng kể, ông Redfield nói.

Hoài Linh

Tiếp viên Trung Quốc được khuyên đóng bỉm để tránh Covid-19 Các tiếp viên hàng không nên đóng bỉm dùng một lần trong khi đang làm việc để tránh sử dụng nhà vệ sinh chứa đầy mầm bệnh trên máy bay, Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc khuyến cáo.