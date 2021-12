Người Nga thiệt mạng vì hỏa hoạn nhiều hơn so với bất kỳ nước nào trên thế giới và thực trạng này là do thiếu các quy định phòng cháy hiệu quả.

Trả lời phỏng vấn của nhật báo RBK mới đây, quyền Bộ trưởng Các tình huống khẩn cấp Nga Alexander Chupriyan nói rằng "cứ mỗi phút lại có một vụ cháy xảy ra ở Nga và cứ mỗi giờ lại có người chết và ai đó bị thương".

Cứ mỗi phút lại có một vụ cháy xảy ra ở Nga. Ảnh: Sputnik

"Chúng tôi đứng đầu về số ca tử vong vì hỏa hoạn tính theo đầu người, với tỷ lệ 5,8 trên 100.000. Con số này cao hơn so với ở bất kỳ quốc gia Xô Viết cũ nào, và cũng cao hơn ở các nước phát triển như Đức hoặc Mỹ", ông Chupriyan cho biết thêm.

Vị bộ trưởng khẳng định, để ngăn chặn các vụ tai nạn công nghiệp cần phải thực thi các quy định phòng chống cháy nổ nghiêm ngặt hơn. Ông bác bỏ ý kiến cho rằng các biện pháp như vậy là quá tốn kém cho các doanh nghiệp, viện dẫn tổn thất về con người là rất to lớn.

"Nếu các tiêu chuẩn và quy định được thực thi, con người sẽ không phải chết. Tổn thất sẽ ít hơn nếu các tuyến đường sơ tán không bị chặn, nếu các biển báo được kích hoạt và nếu hệ thống lọc khói hoạt động… Hiện tại, vẫn còn tình trạng một doanh nghiệp dễ dàng mua chuộc cơ quan quản lý, thay vì đáp ứng các yêu cầu phòng cháy", ông phản ánh.

Bình luận trên được Bộ trưởng Alexander Chupriyan đưa ra chỉ ít tuần sau khi một vụ nổ làm 50 người thiệt mạng, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ, xảy ra ở mỏ than Listvyazhnaya thuộc vùng Kemerovo, miền nam Serbia. Lực lượng thi hành luật đã bắt giữ một số giám đốc cùng một chủ mỏ than bị cáo buộc không thực thi các quy định về an toàn dẫn tới thảm kịch này.

Thanh Hảo