Một vụ nổ kho vũ khí đã làm rung chuyển ngôi làng Qana ở miền nam Lebanon hôm 22/9.

Theo truyền thông Lebanon, địa điểm xảy ra vụ nổ trên là một căn nhà thuộc sở hữu của lực lượng Hezbollah. Nhiều video được đăng tải trên Twitter cho thấy, một cột khói và bụi lớn đã bốc lên từ hiện trường vụ nổ.

RT dẫn lời một nhân viên an ninh Lebanon giấu tên cho biết, nguyên nhân gây ra vụ việc này có thể là do “lỗi kỹ thuật” xảy ra tại một kho vũ khí, và các cơ quan an ninh đã thiết lập vành đai xung quanh hiện trường vụ việc.

Vụ nổ kho đạn xảy ra gần ngôi làng Qana ở miền nam Lebanon. Ảnh: Twitter

Vẻ mặt hoảng hốt của người dân sống gần nơi xảy ra vụ nổ. Ảnh: Twitter

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Twitter

browser not support iframe.

Video: Cột khói đen bốc lên do vụ nổ. Nguồn: Twitter

browser not support iframe.

Video: Hiện trường vụ việc. Nguồn: Twitter

Tuấn Trần

