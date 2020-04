Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh buộc các nhà máy chế biến thịt của Mỹ tiếp tục hoạt động, giữa lúc lo lắng gia tăng về chuỗi cung ứng thực phẩm vì một số nhà máy lớn phải đóng cửa vì dịch Covid-19.

Tạp chí Financial Times, ông Trump đã viện đến Đạo luật Sản xuất Quốc phòng - cho phép chính phủ bắt buộc các công ty phải hành động vì các lý do an ninh quốc gia - sau khi xuất hiện một loạt ổ dịch Covid-19 tại các nhà máy chế biến làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung thực phẩm nghiêm trọng.

Khu bán thịt tại một cửa hàng ở Washington D.C ngày 28/4. (Ảnh: TIME)

"Quyết định này sẽ đảm bảo hơn nữa rằng các nhà máy chế biến thực phẩm quan trọng vẫn có thể tiếp tục hoạt động an toàn và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Mỹ", FT dẫn thông cáo của Nhà Trắng.

Trong tháng qua, ông Trump đã dùng đến Đạo luật Sản xuất Quốc phòng vài lần, trong đó có việc buộc tập đoàn General Motors phải sản xuất máy thở y tế. Ông cũng cảnh báo dùng biện pháp này với các ngành khác.

"Lý do ban hành sắc lệnh là đang có bàn bạc giữa các công ty chế biến (chẳng hạn Tysons) là chỉ duy trì khoảng 20% hoạt động của các cơ sở. Phần lớn các nhà máy chế biến có thể đóng cửa, giảm công suất chế biến trong nước tới 80%", một quan chức chính quyền Trump giải thích trong tin nhắn gửi cho NBC News.

Mỹ là nước có nhiều công ty thịt hàng đầu thế giới, nhưng đại dịch Covid-19 đã buộc các doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động tại khoảng 20 nhà máy giết mổ và chế biến ở Bắc Mỹ do hàng nghìn công nhân nhiễm virus corona chủng mới, dẫn đến lo ngại xảy ra khủng hoảng thiếu thịt.

Trong bối cảnh đó, ông Trump cam kết với người Mỹ rằng sẽ có 'nhiều nguồn cung".

Thanh Hảo