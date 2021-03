Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại thành phố quê hương New York lần đầu tiên kể từ khi rời Nhà Trắng.

Ông Trump lần đầu tiên trở lại New York sau khi mãn nhiệm.

Theo Daily Mail, ông Trump đã vẫy tay chào khi tới Tháp Trump ở Manhattan tối qua (7/3). Cựu Tổng thống được nhân viên mật vụ và cảnh sát New York bảo vệ.

Ông Trump trở về New York một mình, không có vợ Melania và con trai Baron đi kèm. Vợ chồng ông Trump và con trai từng sống ở Tháp Trump trên Đại lộ số 5, sau đó mới chuyển vào Nhà Trắng năm 2017.

Sau khi rời Washington DC vào tháng 1, ông Trump và vợ con chuyển về khu nghỉ Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida. Năm 2019, ông Trump chính thức đổi nơi ở từ New York sang Florida.

Trong những ngày gần đây, cảnh sát xuất hiện dày đặc quanh Tháp Trump, làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự trở lại của cựu Tổng thống Mỹ.

Ông Trump dự kiến sẽ ở lại New York tới thứ ba (9/3). Hiện chưa rõ mục đích chuyến đi tới New York của nhà cựu lãnh đạo này. Ông Trump trở lại New York giữa lúc có nhiều thông tin cho biết căng thẳng giữa ông và con rể Jared Kushner tăng cao kể từ khi họ rời Washington DC.

Du khách trong nước Mỹ khi tới bang New York không phải cách ly hay xét nghiệm Covid-19 nếu họ đã được tiêm vắc-xin ngừa virus corona trong vòng 90 ngày. Có thông tin cho hay, ông Trump và vợ đều đã tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 tại Nhà Trắng từ tháng 1.

