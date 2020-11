Tuyên bố “Nước Mỹ đã trở lại”, Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden đã chính thức giới thiệu đội ngũ an ninh và chính sách ngoại giao mới của mình.

Ông Biden tuyên bố 'Nước Mỹ đã trở lại', ra mắt nhân sự nội các. Ảnh: AP

Theo Reuters, ngày 24/11 ông Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ “sẵn sàng dẫn đầu” trở lại trên trường toàn cầu, thay đổi so với chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump và phối hợp với các đồng minh của Mỹ.

Chính thức giới thiệu những người được đề cử vào các vị trí quan trọng trong nội các tại Wilmington, Delaware, ông Biden cùng lúc tuyên bố: “Đó là đội ngũ phản ánh sự trở lại của nước Mỹ, sẵn sàng để dẫn dắt thế giới, không phải rút khỏi nó”.

Tất cả những người được đề cử đều là “cựu binh” Washington có quan hệ với chính quyền của cựu Tổng thống Obama. Đây là một dấu hiệu cho thấy nỗ lực của ông Biden nhằm khôi phục lại một số hình thức bình thường sau những xáo trộn trong 4 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump.

Các nhân vật được đề cử đứng chung với ông Biden và phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris trên sân khấu, tất cả đều đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

Đội ngũ an ninh và ngoại giao mới của ông Biden gồm Antony Blinken, một cố vấn cấp cao lâu năm được chọn làm ngoại trưởng; Alejandro “Ali” Mayorkas được chọn làm Bộ trưởng An ninh Nội địa; Avril Haines là giám đốc tình báo quốc gia; Linda Thomas-Greenfield được chọn làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, John Kerry làm phái viên Tổng thống về các vấn đề liên quan tới khí hậu và Jake Sullivan làm cố vấn an ninh quốc gia. Vị trí của ông Kerry và Sullivan không cần Thượng viện phê chuẩn.

Chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thời chính quyền Biden có thể sẽ áp dụng cách tiếp cận đa phương và ngoại giao hơn nhằm sửa chữa các mối quan hệ của Washington với các đồng minh quan trọng và theo đuổi các hướng đi mới trong các vấn đề như biến đổi khí hậu.

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden cho biết, ông đã nói chuyện qua điện thoại với khoảng 20 nhà lãnh đạo thế giới và thấy bất ngờ vì “họ mong đợi Mỹ tái khẳng định vai trò lịch sử của mình như một nhà lãnh đạo toàn cầu như thế nào”.

Ông Biden nói thêm, làm việc với các đồng minh sẽ giúp giữ nước Mỹ được an toàn mà không cần tham gia các cuộc xung đột quân sự không cần thiết.

Việc công bố các nhân vật chủ chốt trong nội các của Tổng thống đắc cử diễn ra sau khi Cơ quan Dịch vụ Tổng hợp (GSA) chính thức tuyên bố khởi động việc chuyển giao quyền lực. Tổng thống Donald Trump cho hay, ông bật đèn xanh cho việc này nhưng vẫn từ chối nhận thua.

Hôm qua, bang Pennsylvania đã xác nhận ông Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3/11. Toà án bang Nevada cũng thông báo, ông Biden thắng ở bang này và gửi kết quả lên thống đốc bang để xác nhận.

Hoài Linh

