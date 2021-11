Các luật sư của Donald Trump vừa gửi một lá thư tới người quản lý tạm thời của Giải Pulitzer, cảnh báo sẽ có "hành động pháp lý tức thì" nếu các giải thưởng năm 2018 dành cho The New York Times và The Washington Post không bị hủy bỏ.

The New York Times và The Washington Post đã giành giải Pulitzer cho bài viết về mối quan hệ giữa Nga và nội các của Tổng thống Donald Trump khi đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo hãng tin Just the News có được, lá thư đề ngày 15/11 và đã được gửi tới người quản lý tạm thời của Pulitzer là Bud Kliment.

"Hội đồng Giải Pulitzer phải thực hiện các bước ngay lập tức để tước giải thưởng Pulitzer năm 2018 của The New York Times và The Washington Post ở hạng mục Báo chí quốc gia. Nếu Hội đồng Giải Pulitzer không làm vậy sẽ dẫn đến hành đông pháp lý tức thì được thực hiện chống lại hội đồng", luật sư Alina Habba thuộc văn phòng Habba Madaio & Các cộng sự cảnh báo.

Lá thư nêu chi tiết cách thức hai trong số các nguồn tin chính của hai tờ báo kể trên là Michael Sussmann và Igor Danchenko đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự vì đã nói dối các quan chức liên bang.

Sussmann bị cáo buộc không khai với FBI rằng ông đại diện cho chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton khi ông đưa ra bằng chứng được cho là về những liên lạc bất thường giữa chiến dịch tranh cử Trump và một ngân hàng có trụ sở tại Nga. Còn Danchenko - được coi là nhà nghiên cứu chủ chốt của hồ sơ Steele – tuyên bố không phạm 5 tội danh khai báo gian dối với FBI.

Hai bài báo của The Washington Post đã được đính chính và nhiều phần của câu chuyện đã được dỡ bỏ sau khi họ xách định doanh nhân người Mỹ gốc Belarus Sergei Millian là nguồn tin chính của hồ sơ Steele.

Vào đầu tháng 10, ông Trump đã viết một lá thư gửi cho ông Kliment để chỉ ra "bài viết kém chất lượng, đáng ngờ và hiển nhiên sai" của The New York Times và The Washington Post.

Thanh Hảo