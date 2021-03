Tòa án bang New York, hôm nay (30/3), dọn đường cho một cựu thí sinh chương trình truyền hình "The Apprentice" kiện cựu Tổng thống Donald Trump tội phỉ báng, sau khi ông gọi bà là kẻ dối trá vì cáo buộc ông tấn công tình dục.

Summer Zervos là cựu thí sinh tham gia chương trình thực tế "The Apprentice" (Nhân viên Tập sự) do ông Trump làm chủ sở hữu. Hồi năm 2016, Zervos đã xuất hiện trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, đưa ra cáo buộc ông Trump tấn công tình dục mình vào năm 2007, hai năm sau khi người phụ nữ này tham gia "The Apprentice".

Summer Zervos xuất hiện tại tòa tối cao New York trong một phiên chất vấn về vụ kiện phỉ bang nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump tháng 12/2017. Ảnh: Reuters

Vào tháng 1/2017, Zervos kiện ông Trump sau khi ông gọi những cáo buộc như vậy của phụ nữ là "dối trá" và tweet lại một bài đăng mô tả những tuyên bố của Zervos là một "trò lừa bịp". Zervos đòi Tổng thống Trump rút lời hoặc xin lỗi, và phải bồi thường thiệt hại. Phía ông Trump bác bỏ các cáo buộc của Zervos, lập luận rằng vụ kiện của bà mang động cơ chính trị.

Trước khi rời Nhà Trắng ngày 20/1, ông Trump nói rằng Summer Zervos không thể theo đuổi vụ việc vì một tổng thống đương nhiệm không thể bị kiện. Tuy nhiên, Tòa Phúc thẩm của bang New York vừa ra phán quyết rằng "các vấn đề được trình bày là có thể bàn luận".

Reuters cho biết, luật sư của ông Trump không phản hồi đề nghị bình luận về thông tin nói trên. Các luật sư của bà Zervos cũng chưa phản ứng trước đề nghị tương tự.

Theo Reuters, lệnh của tòa án có thể có nghĩa là vụ kiện của bà Zervos sẽ quay trở lại với một tòa án xét xử ở Manhattan, và trao cho các luật sư của bà cơ hội thẩm vấn ông Trump với lời thề khai thật trước tòa án.

Cựu chủ bút tạp chí Elle E. Jean Carroll hiện cũng đang kiện ông Trump về tội phỉ báng, sau khi ông phủ nhận đã tấn công tình dục bà trong cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở Manhattan hồi giữa thập niên 1990. Ông Trump cũng bác bỏ cáo buộc của một số phụ nữ khác về hành vi tình dục không đúng đắn.

Thanh Hảo



