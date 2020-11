Mỹ vừa áp đặt một loạt các đòn trừng phạt nhằm vào 6 công ty và 4 cá nhân Iran, cáo buộc họ cung cấp hàng hóa nhạy cảm cho một hãng quốc phòng nước này.

Đây là động thái mới nhất mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump thực hiện nhằm gia tăng sức ép lên Tehran trong những ngày tháng cuối cùng của nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi lập trường cứng rắn với Iran. Ảnh: Reuters

Trong một thông báo, Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các công ty và cá nhân nói trên tạo điều kiện mua hàng hóa nhạy cảm, trong đó có các linh kiện điện tử có xuất xứ từ Mỹ, cho hãng quốc phòng Iran Communication Industries vốn đã bị Washington và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách đen.

Bộ trên mô tả Iran Communication Industries chuyên sản xuất hệ thống thông tin liên lạc quân sự, thiết bị điện tử hàng không và các bệ phóng tên lửa cùng nhiều mặt hàng khác.

Theo hãng tin Reuters, với động thái mới nhất, chính quyền ông Trump sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào ở Mỹ của những đối tượng có tên trong danh sách, đồng thời cấm người Mỹ hợp tác với họ.

"Chính quyền Iran sử dụng một mạng lưới toàn cầu gồm rất nhiều công ty để nâng cao năng lực quân sự gây bất ổn của mình", Reuters dẫn thông cáo của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. "Mỹ sẽ tiếp tục hành động chống lại những người tham gia trợ giúp các nỗ lực quân sự hóa và phổ biến vũ khí hạt nhân của Iran".

Trong danh sách 6 công ty có Hoda Trading ở Iran; Proma Industry Co, Ltd ở Hong Kong; DES International Co, Ltd; Soltech Industry Co, Ltd ở Brunei; Naz Technology Co ở Trung Quốc; và Artin San’at Tabaan ở Iran.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran tăng cao kể từ năm 2018 khi Tổng thống Donald Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran ký với các cường quốc năm 2015, và tái áp đặt cấm vận lên nước Cộng hòa Hồi giáo.

Nhiều tin đồn rộ lên cuối tuần qua rằng chính quyền ông Trump đang chuẩn bị "một loạt các lệnh trừng phạt" chống lại Tehran trong 3 tháng tới. Hãng thông tấn Axios dẫn lời một số nguồn tin tiết lộ mục đích là để chính quyền tiếp theo của ông Joe Biden không thể tái lập thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

