Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và đảng Cộng hoà đã trả lại cho các nhà tài trợ gần 13 triệu USD trong nửa đầu năm nay.

Cựu Tổng thống Donald Trump. Ảnh: The NY Times

Theo tờ The New York Times, động thái trên diễn ra sau khi bộ máy tranh cử của ông Trump và đảng Cộng hoà hồi 2020 đã triển khai các chiến thuật gây quỹ để các nhà tài trợ trao nhiều tiền hơn ý định của họ.

Ngoài ra, Bộ máy tái tranh cử của ông Trump, Uỷ ban quốc gia đảng Cộng hoà và các tài khoản chung của họ đã hoàn trả cho các nhà tài trợ 135 triệu USD trong thời gian từ năm 2020 tới tháng 6/2021.

Cuộc điều tra do The New York Times tiến hành vào đầu năm nay cho thấy, năm ngoái, bộ máy của ông Trump tự động ghi danh các nhà tài trợ vào những khoản đóng góp hàng tuần cho tới tận ngày bầu cử.

Nếu không muốn tham gia đóng góp hàng tuần, các nhà tài trợ phải bỏ chọn một cách thủ công trên một ô trống của mẫu quyên góp kỹ thuật số. Cách làm này khiến nhiều người ủng hộ đòi hoàn tiền và dẫn tới vô số khiếu nại về gian lận thẻ tín dụng.

Dẫn số liệu mới công bố của Uỷ ban bầu cử liên bang, tờ The New York Times đưa tin, trong số tiền 12,8 triệu USD hoàn trả cho các nhà tài trợ, có 8,1 triệu USD lấy từ tài khoản chung của ông Trump và đảng Cộng hoà, 2,2 triệu USD từ Uỷ ban tái tranh cử của ông Trump và 2,5 triệu USD từ Uỷ ban quốc gia của đảng Cộng hoà.

Trong khi đó, Uỷ ban của Tổng thống Joe Biden chỉ phải trả lại hơn 2% số tiền mà họ quyên góp được qua mạng, thông qua trang xử lý các khoản đóng góp của đảng Dân chủ là ActBlue.

Hoài Linh