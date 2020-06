Các nhà khoa học ở Trung Quốc đã phát hiện được chủng mới của cúm lợn, loại có khả năng làm bùng phát thành đại dịch, theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Mỹ hôm qua.

Phát hiện virus cúm mới ở lợn có thể bùng thành đại dịch. Ảnh: AP

Theo hãng tin BBC, virus mới này được gọi là G4 EA H1N1, có nguồn gốc từ chủng H1N1 từng gây ra đại dịch vào năm 2019. Virus mới xuất hiện trong thời gian gần đây, được tìm thấy trên lợn nhưng có thể lây lan cho con người.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa dịch bệnh Trung Quốc cũng như tại các trường đại học nước này cho biết, virus có thể biến đổi thêm và dễ dàng lây lan từ người sang người rồi gây ra một đại dịch toàn cầu.

Dù virus này chưa phải là một vấn đề cấp thiết song các nhà khoa học cho hay, virus mang đầy đủ các dấu ấn dễ thích ứng để lây sang người và cần theo dõi chặt chẽ. Ngoài ra, có một điểm mới là con người có rất ít hoặc không miễn trừ với virus này.

Theo bài viết của các nhà nghiên cứu trên tạp chí “Proceedings of the National Academy of Sciences”, các biện pháp kiểm soát virus trên lợn cũng như giám sát chặt chẽ các công nhân trong ngành chăn nuôi lợn phải được tiến hành ngay lập tức.

Chủng cúm mới là một trong những mối đe doạ về y tế hàng đầu mà các chuyên gia đang theo dõi sát.



Hoài Linh

