Theo nghiên cứu của các chuyên gia Đại học Cardiff, Anh, phụ nữ dường như thấy đàn ông đeo khẩu trang hấp dẫn hơn những người để mặt trần.

Theo Sputniks, với những phát hiện được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Nhận thức: Nguyên tắc và Hàm ý, các nhà nghiên cứu đã đo lường các loại khẩu trang khác nhau làm thay đổi sự hấp dẫn của khuôn mặt nam giới đối với nữ giới như thế nào. Theo đó, họ đề nghị 43 phụ nữ đánh giá mức độ hấp dẫn của một người đàn ông trên thang điểm từ 1 tới 10.

Có vẻ như phụ nữ thấy rằng các khuôn mặt nam giới được che lại bằng khẩu trang hay quyển sách hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, trong cuộc thi giữa khẩu trang y tế và khẩu trang vải, thì khẩu trang y tế được đánh giá cao hơn.

Theo các nhà nghiên cứu, lý do của việc này là sự nhận thức khác nhau của mọi người. Một trong những lý do có thể xuất phát từ mối liên hệ giữa khẩu trang với các nhân viên y tế, những người làm chúng ta có cảm giác yên tâm và do đó thấy tin cậy người đeo khẩu trang hơn.

Tiến sĩ Michael Lewis, chuyên gia về tâm lý học của các khuôn mặt, cho biết: “Chúng tôi cũng nhận thấy các khuôn mặt khi đeo khẩu trang vải được coi là hấp dẫn hơn nhiều so với không đeo. Một phần là do nó che đi các đặc điểm không mong muốn ở phần dưới khuôn mặt”.

Một trong những kết luận thú vị nhất của cuộc nghiên cứu là kết quả thu được hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ trước đại dịch – khi mà khẩu trang làm mọi người nghĩ tới bệnh tật và về người cần phải tránh xa.

Tiến sĩ Lewis lưu ý: “Nghiên cứu hiện tại cho thấy đại dịch đã thay đổi tâm lý của chúng ta về cách chúng ta nhìn nhận những người đeo khẩu trang. Khi chúng ta nhìn thấy ai đó đeo khẩu trang, chúng ta không còn nghĩ tới chuyện người đó đang mắc bệnh, cần phải tránh xa ra”.

Hiện giờ, chúng ta không còn coi khẩu trang là dấu hiệu sự lây nhiễm nữa vì khẩu trang đã trở thành một “điều bình thường mới” được chấp nhận khi chúng ta tham gia vào bất kỳ một hoạt động xã hội ngoài trời nào bên ngoài nhà.

Các nhà khoa học cũng cho biết sẽ tiến hành nghiên cứu bổ sung để quyết định liệu các phát hiện trên có đúng với các giới tính khác hay không.

