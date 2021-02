Đài truyền hình quân sự của Myanmar đưa tin, quân đội nước này sẽ nắm quyền kiểm soát đất nước trong một năm.

Bà San Suu Kyi. Ảnh: AP

Theo AP, thông báo được công bố trên đài truyền hình Myawaddy sáng nay (1/2).

Trước đó, Myo Nyunt - phát ngôn viên của đảng cầm quyền Liên minh quốc gia vì Dân chủ (NLD) cho biết, nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi, Tổng thống Myanmar Win Myint và nhiều nhân vật cấp cao khác trong đảng đã bị bắt giữ trong một đột kích lúc sáng sớm nay.

Vụ bắt giữ diễn ra sau nhiều ngày căng thẳng leo thang giữa chính phủ dân sự và quân đội vì quân đội cho rằng cuộc bầu cử mới diễn ra ở nước này là gian lận. Hiện, phát ngôn viên quân đội chưa trả lời các cuộc điện thoại đề nghị bình luận.

Kết nối internet và điện thoại tới Naypitaw không thể thiết lập. Theo kế hoạch, hôm nay, Quốc hội Myanmar nhóm họp lần đầu, sau khi đảng NDL chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 11/2020.

Các nhân chứng cho hay, nhiều binh sĩ đã được triển khai bên ngoài tòa thị chính tại thành phố Yangoon.

Đài truyền hình quốc gia MRTV của Myanmar ra thông báo trên Facebook nói, không thể phát sóng do các vấn đề kỹ thuật.

Một phát thanh viên trên đài Myawaddi đọc thông báo và trích dẫn một phần hiến pháp do quân đội soạn thảo, cho phép quân đội nắm quyền kiểm soát trong những thời kỳ khẩn cấp quốc gia. Phát thanh viên trên cho biết, lý do quân đội nắm quyền kiểm soát đất nước là, chính phủ không hành động sau khi quân đội lên tiếng về gian lận bầu cử hồi tháng 11/2020 và không trì hoãn bầu cử do đại dịch Covid-19.

Mỹ, Australia và nhiều quốc gia khác đã tỏ ý lo ngại trước các thông tin trên và kêu gọi quân đội Myanmar tôn trọng các quy định của luật pháp.

Cho tới giờ, bà San Suu Kyi, 75 tuổi, là chính trị gia nổi tiếng nhất của Myanmar. Bà trở thành lãnh đạo nước này sau khi lãnh đạo cuộc đấu tranh phi bạo lực kéo dài nhiều thập niên nhằm chống lại sự cầm quyền của quân đội.

Hoài Linh