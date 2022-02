Iran vừa cho ra mắt một loại tên lửa mới, có tầm bắn được quảng cáo có thể chạm tới các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông và các mục tiêu bên trong lãnh thổ Israel.

Đài truyền hình quốc gia Iran đưa tin, loại tên lửa mới sử dụng nhiên liệu rắn, có tầm bắn lên tới 1.450km. Tehran gọi tên lửa này "Kheibarshekan", tiếng địa phương có nghĩa là "vũ khí phá Khaibar", gợi nhắc một lâu đài của người Do Thái bị các chiến binh Hồi giáo phá hủy trong những ngày đầu của đạo Hồi.

Cờ Iran tung bay gần một hệ thống tên lửa được điều động tham gia tập trận. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn bán chính thống Tasnim cho biết, Kheibarshekan được trình làng trong chuyến thăm của các lãnh đạo quân đội Iran tới các căn cứ tên lửa của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hôm 9/2.

"Vũ khí chiến lược này là tên lửa tầm xa thế hệ thứ 3 do IRGC phát triển, được đẩy bằng nhiên liệu rắn và có khả năng xuyên thủng các lá chắn tên lửa với khả năng cơ động cao. Thiết kế sửa đổi của Kheibarshekan đã giảm được 1/3 trọng lượng so với các tên lửa tương tự", trích bản tin của Tasnim. Hãng thông tấn cho biết thêm, các nhà phát triển cũng cắt giảm thời gian chuẩn bị cho việc phóng tên lửa xuống chỉ còn 1/6 so với yêu cầu thông thường.

Động thái diễn ra một ngày sau khi các bên khôi phục đàm phán gián tiếp ở Vienna nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân quốc tế 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới.

Theo Reuters, các phái đoàn tham gia đàm phán ở Vienna nhấn mạnh, họ chỉ đạt được các tiến triển rất hạn chế kể từ khi nối lại thương lượng vào tháng 11 năm ngoái. Các cường quốc phương Tây tuyên bố không còn nhiều thời gian trước khi Iran đạt được các tiến bộ hạt nhân khiến thỏa thuận năm 2015 trở nên thừa thãi.

Ali Shamkhani, quan chức an ninh hàng đầu Iran, hôm 9/2 đã lên tiếng chỉ trích cách tiếp cận của Washington. "Các tiếng nói từ chính phủ Mỹ cho thấy không có sự thống nhất ở quốc gia này để đưa ra các quyết định chính trị theo hướng thúc đẩy đàm phán ở Vienna", ông Shamkhani viết trên Twitter.

Tuấn Anh

