Hải quân Mỹ bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về việc đã triển khai lực lượng 'xua đuổi' tàu khu trục USS Benfold đang hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

“Tuyên bố của Trung Quốc về hoạt động này là sai sự thật. Tàu USS Benfold thực hiện Chiến dịch Tự do Hàng hải (FONOP) theo quy định của luật pháp quốc tế và tiếp tục các hoạt động bình thường trong vùng biển quốc tế”, Trung úy Mark Langford, người phát ngôn Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ, cho biết trong tuyên bố hôm 20/1.

“Hoạt động này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc duy trì tự do hàng hải và sử dụng biển một cách hợp pháp như một nguyên tắc căn bản. Mỹ đang bảo vệ quyền của mọi quốc gia trong việc di chuyển và hoạt động ở bất cứ nơi nào được luật pháp quốc tế cho phép, giống như những gì tàu USS Benfold đã làm. Không một tuyên bố nào của Trung Quốc có thể ngăn cản chúng tôi”, Trung úy Langford khẳng định.

Tàu khu trục USS Benfold của Mỹ đang thực hiện Chiến dịch Tự do Hàng hải trên Biển Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo trang tin của Viện Hải quân Mỹ, tuyên bố trên được đưa ra sau khi người phát ngôn Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc cho hay, lực lượng này đã phát hiện và “xua đuổi” tàu khu trục USS Benfold khi con tàu tiến tới gần quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, hiện bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép.

“Tuyên bố của Chiến khu Nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc là động thái mới nhất trong một loạt nỗ lực diễn giải sai các hoạt động hợp pháp trên biển của Mỹ, cũng như khẳng định các yêu sách hàng hải phi pháp của họ đối với các nước láng giềng ở Đông Nam Á trên Biển Đông”, ông Langford nói trong tuyên bố. “Hành vi này trái ngược với cam kết của Mỹ trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế và tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở”.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Benfold hôm 20/1 đã tiến hành các hoạt động thuộc Chiến dịch Tự do Hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Mỹ triển khai chiến dịch FONOP gần quần đảo Hoàng Sa trong năm nay.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho biết, động thái điều chiến hạm tới Hoàng Sa của Mỹ diễn ra trong bối cảnh tròn 5 năm Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết không công nhận yêu sách "đường 9 đoạn" của Trung Quốc tại Biển Đông.

“Tòa Trọng tài Thường trực kết luận rằng không có căn cứ pháp lý nào để Trung Quốc đòi chủ quyền lịch sử, vượt quá các quyền mà Công ước về Luật Biển cung cấp, tại vùng biển thuộc phạm vi "đường 9 đoạn"”, thông cáo báo chí của PCA có đoạn viết.

Trong một phát biểu ngày 14/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Việt Nam một lần nữa đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, có đóng góp tích cực và thực chất nhằm duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tính toàn vẹn của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) và trật tự dựa trên luật lệ”.

>>> Đọc tin quân sự trên VietNamNet

Việt Anh

Hình ảnh chiến hạm Mỹ thực hiện tự do hàng hải trên Biển Đông Tàu chiến USS Benfold của Mỹ hôm 20/1 đã thực hiện một số hoạt động tự do hàng hải (FONOP) trên Biển Đông.