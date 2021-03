Truyền thông Syria đưa tin, các lực lượng nước này vừa đẩy lui màn tấn công tên lửa dồn dập nhắm vào thủ đô Damascus chỉ 3 ngày sau khi Mỹ tiến hành không kích lãnh thổ Syria.

Theo hãng thông tấn nhà nước SANA, các hệ thống phòng không Syria ngày 28/2 đã bắn hạ "nhiều tên lửa kẻ thù", ngăn chặn thành công "sự gây hấn của Israel".

Sự cố xảy ra lúc khoảng 22h16 giờ địa phương (3h53 giờ Việt Nam ngày 1/3), với những quả tên lửa phóng đi từ Cao nguyên Golan nhằm vào các mục tiêu trong khu vực Damascus.

Đoạn video do SANA đăng tải trên Twitter cũng như một số video khác do các nhân chứng chia sẻ trên mạng xã hội đã cho thấy những gì diễn ra.

Đài Kan của Israel sau đó xác nhận, vụ tấn công do quân Do Thái tiến hành. Động thái được tin "nhằm trả đũa một vụ nổ tàu do Iran gây ra".

Hồi đầu tuần này, một tàu chở hàng mang cờ Anh, thuộc sở hữu của người Israel đã bị nổ ở Vịnh Oman. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cáo buộc Tehran đứng sau sự cố. Phía Iran vẫn chưa lên tiếng phản hồi về vụ việc.

Theo Sputnik, Syria thường xuyên bị nã tên lửa. Damascus luôn quy trách nhiệm cho Israel, đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, trong khi Tel Aviv tuyên bố các mục tiêu tập kích của họ đều là quân vũ trang nổi dậy được Iran hậu thuẫn bên trong lãnh thổ nước láng giềng.

Sự cố mới diễn chỉ 3 ngày sau khi Mỹ tiến hành không kích các địa điểm ở đông Syria, tình nghi là căn cứ của quân nổi dậy thân Iran. Cả Syria và Nga đều gay gắt lên án động thái này, đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng chủ quyền cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Đông.

