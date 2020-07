Theo Reuters, cuộc diễn tập bắt đầu hôm qua (20/7) ở gần quần đảo Andaman và Nicobar của Ấn Độ. Khu vực diễn tập cũng gần eo Malacca – một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới về giao thương và nhiên liệu.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz gồm tàu sân bay USS Nimitz, tàu tuần dương được trang bị tên lửa dẫn đường USS Princeton và tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Sterett và tàu USS Ralph Johnson, hiện đang được triển khai ở Ấn Độ Dương để ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở.

Cuộc diễn tập giữa tàu Ấn Độ và tàu Mỹ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn Độ và Trung Quốc thời gian gần đây trở nên căng thẳng sau cuộc đụng độ chết người ở biên giới. Đụng độ đã làm dấy lên những kêu gọi Ấn Độ phải siết chặt hơn nữa quan hệ với Mỹ và các đồng minh của nước này, gồm cả Nhật để cân bằng an ninh khu vực.

Theo kế hoạch, cuối năm nay, Ấn Độ sẽ diễn tập hải quân chung với Mỹ và Nhật ở Vịnh Bengal. Đã có đề xuất mời Australia tham gia cuộc tập huấn chung này.

Trước đây, Trung Quốc thường phản đối các cuộc diễn tập đa phương trong vùng.



Hoài Linh

Tàu USS Ralph Johnson được triển khai gần quần đảo Trường Sa đang thực hiện các hoạt động an ninh biển và hợp tác an ninh vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.