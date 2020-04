Một chiến đấu cơ Nga đã tiếp cận một máy bay của Hải quân Mỹ trên Địa Trung Hải hôm 19/4. Cả hai chính phủ đã xác nhận việc này, song tường thuật khác nhau.

Hạm đội 6 (Hạm đội Âu-Phi) của Hải quân Mỹ cho biết hôm 19/4, một chiếc Su-35 của Nga “đã bay một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” khi ngăn chặn một máy bay tuần tra P-8A của Hải quân Mỹ.

Hải quân Mỹ cho rằng, "việc tiếp cận này là vô trách nhiệm. Chúng tôi kỳ vọng họ cư xử đúng mực theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo an toàn và phòng tai nạn”.

Máy bay Su-35 của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim ở Syria

Trong khi đó, quân đội Nga hôm 20/4 nói rằng máy bay của họ đã cất cánh từ căn cứ không quân Hmeimim ở Syria để xác định một mục tiêu đang tiếp cận các cơ sở quân sự của Nga tại Syria.

“Phi công của tiêm kích Nga sau khi tiếp cận đã xác định được số đăng kiểm của máy bay thuộc sở hữu của Hải quân Mỹ, và đã hộ tống nó”, quân đội Nga cho hay, và rằng phi cơ Mỹ sau đó đã đổi hướng, bay ra khỏi cơ sở quân sự của Nga.

Trong quá khứ, Mỹ từng nhiều lần cáo buộc Nga thực hiện các hành động can thiệp không an toàn đối với máy bay do thám của Mỹ, nhưng trong những năm gần đây số vụ việc tương tự đã giảm đi.

Anh Thư