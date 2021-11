Tướng David Thompson thuộc Lực lượng không gian của Mỹ nói, năng lực tên lửa siêu thanh của Mỹ không tiên tiến bằng tên lửa cùng loại của Mỹ và Trung Quốc.

Nga thử nghiệm tên lửa siêu thanh. Ảnh: Politico

Theo The Hill, tướng Thompson đã phát biểu như vậy tại Diễn đàn An ninh quốc tế Halifax ở Canada ngày 20/11. Đây là dấu hiệu cho thấy Mỹ tụt sau Trung Quốc và Nga trong việc phát triển vũ khí mới nhất và hiện đại nhất. Tướng Thompson thừa nhận rằng điều này có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Tên lửa siêu thanh có thể bay nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Khả năng lướt trên bầu khí quyển và đổi hướng ở tốc độ cao khiến chúng hầu như không thể bị các radar hiện thời theo dấu và phá hủy.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Trung Quốc thử nghiệm một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, bay quanh trái đất. Vụ thử nghiệm này khiến các quan chức Mỹ bất ngờ. Nga cũng đã phóng thử nghiệm một tên lửa siêu thanh từ một tàu chiến ở Bắc cực trong tuần này. Trong khi đó, Mỹ đã thất bại trong các cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh hồi tháng 10.

Theo một bản ghi nhớ mà Vụ Khảo cứu Quốc hội (CRS) Mỹ gửi tới Quốc hội nước này vào ngày 19/10, Mỹ đang tụt hậu so với Trung Quốc và Nga vì “hầu hết các vũ khí siêu thanh của Mỹ không được thiết kế để sử dụng với một đầu đạn hạt nhân. Do đó, vũ khí siêu thanh của Mỹ có thể đòi hỏi độ chính xác cao hơn và sẽ khó phát triển về mặt kỹ thuật hơn so với hệ thống được trang bị vũ khí hạt nhân của Nga và Trung Quốc”.

Trong năm tài chính kéo dài tới 2022, Mỹ đang chuẩn bị chi 3,8 tỷ USD cho tên lửa siêu thanh, vốn được định nghĩa là vũ khí có thể bay với tốc độ Mach 5 trở lên.

Trong khi trả lời phỏng vấn, tướng Thompson cho biết, tên lửa siêu thanh có khả năng thay đổi cuộc chơi đối với vấn đề an ninh và quốc phòng.

Hoài Linh