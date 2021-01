Quốc hội Mỹ vừa vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với dự luật ngân sách quốc phòng mới. Đây là động thái đầu tiên như vậy của cơ quan lập pháp kể từ khi ông Trump lên nắm quyền cách đây gần 4 năm.

Trong một phiên họp bất thường hôm 1/1 theo giờ địa phương (sáng sớm 2/1 giờ Việt Nam), với 81 phiếu thuận và 13 phiếu chống, Thượng viện Mỹ dưới sự kiểm soát của phe Cộng hòa đã thông qua Dự luật Cấp phép quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2021, bất chấp sự phản đối của Tổng thống Trump.

Tổng thống Donald Trump phản đối mạnh mẽ việc thông qua dự luật NDAA năm tài khóa 2021. Ảnh: NYmag

Động thái diễn ra sau khi Hạ viện nằm dưới sự kiểm soát của đảng Dân chủ cũng có hành động tương tự, phê chuẩn dự luật với tỷ lệ ủng hộ áp đảo (322 phiếu thuận và 87 phiếu chống).

Theo AP, diễn biến đồng nghĩa các nhà lập pháp đã vô hiệu hóa quyền phủ quyết của ông Trump đối với dự luật trị giá 740 tỷ USD, bảo đảm tăng 3% lương cho các binh sĩ Mỹ, định hướng chính sách quốc phòng, củng cố các quyết định về cấp quân, các hệ thống vũ khí mới và sự sẵn sàng của quân đội, chính sách nhân sự và các mục tiêu quân sự khác.

Giới quan sát nhận định, động thái là đòn giáng mạnh đối với tổng thống sắp mãn nhiệm khi ông chỉ còn vài tuần trước khi rời Nhà Trắng và 2 ngày trước khi Quốc hội mới của Mỹ chính thức tuyên thệ nhậm chức.

Ông Trump ngày 23/12/2020 đã phủ quyết NDAA năm tài khóa 2021 vì coi dự luật dài 4.500 trang này là "món quà đối với Nga và Trung Quốc".

Theo BBC, ông Trump cho rằng, dự luật mới "không bao gồm các biện pháp an ninh quốc gia quan trọng và có những điều khoản không tôn trọng các cựu chiến binh và lịch sử quân đội, mâu thuẫn với nỗ lực của chính quyền do ông đứng đầu nhằm đặt nước Mỹ lên hàng đầu trong các hành động chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia". Lãnh đạo Nhà Trắng cũng tuyên bố các biện pháp hạn chế đưa quân về nước trong dự luật là "chính sách tồi" và "vi phạm Hiến pháp".

Tuấn Anh

