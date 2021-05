Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương sau khi khu vực khán đài bên trong một thánh đường Do Thái chưa hoàn thiện tại khu định cư của Israel ở Bờ Tây bất ngờ bị sập.

Sự cố kinh hoàng xảy ra hôm 16/5 khi thánh đường Do Thái ở khu định cư Givat Ze’ev, phía bắc Jerusalem chật cứng các tín đồ tham gia buổi cầu nguyện đánh dấu sự khởi đầu của lễ Shavuot. Truyền thông địa phương ước tính có tới gần 600 người đang ở bên trong thánh đường vào thời điểm khu vực khán đài bị đổ sụp.

Một đoạn video do nhân chứng ghi lại cho thấy, hàng trăm tín đồ Do Thái đang nhảy múa theo tiếng nhạc vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Các nhân viên y tế đang đưa những người bị thương rời khỏi hiện trường. Ảnh: Reuters

Ảnh: AP

Phát ngôn viên của cơ quan y tế khẩn cấp quốc gia Israel (Magen David Adom) chia sẻ trên Kênh 13 rằng, nhà chức trách đã phải điều trị vết thương cho 157 người. Hai nạn nhân được xác nhận đã tử vong là một người đàn ông khoảng 50 tuổi và một bé trai 12 tuổi.

Theo AP, quân đội Israel tuyên bố đã ngay lập tức phái các nhân viên y tế và binh sĩ hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường. Các trực thăng quân đội đảm trách việc chuyên chở người bị thương tới bệnh viện. Các nhân chứng kể đã nhìn thấy nhiều xe cứu thương và cứu hỏa túc trực bên ngoài thánh đường.

Nhà chức trách Israel lên tiếng đổ lỗi cho nhau về thảm kịch. Thị trưởng Givat Zeev nói, tòa nhà đang xây dựng dở dang và trong tình trạng nguy hiểm, nhưng cảnh sát đã phớt lờ những lời kêu gọi hành động trước đó. Trong khi, Cảnh sát trưởng Jerusalem khẳng định, thảm họa là do "sự tắc trách" và nhiều khả năng sẽ có những vụ bắt giữ.

Cận cảnh khu vực khán đài bị đổ sụp bên trong thánh đường ở Givat Ze’ev. Ảnh: AP

Các cảnh quay do đài truyền hình ghi tại hiện trường cho thấy, tòa thánh đường 5 tầng chưa hoàn thiện với bê tông, thép cây, ván gỗ lộ thiên và những tấm nhựa làm cửa sổ. Một tấm biển bằng tiếng Do Thái được dán lên tường của tòa nhà cảnh báo “vì lý do an toàn, việc vào khu vực này bị cấm”.

Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz đã gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và gia đình của họ.

Theo Sputnik, sự cố ngày 16/5 xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ giẫm đạp kinh hoàng tại lễ hội tôn giáo ở miền bắc Israel hôm 30/4, khiến 45 người thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố vào thời điểm đó rằng, đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất lịch sử đất nước.

