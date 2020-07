Một tàu hỏa đã lao vào một xe buýt chở đoàn người hành hương tại nút giao đường sắt vận hành tự động ở miền Đông Pakistan, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.

AP đưa tin, vụ tai nạn trên xảy ra tại quận Sheikhupura thuộc tỉnh Punjab. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tài xế xe buýt đã cố băng qua đường ray lúc đoàn tàu gần tới, nhưng sau đó xe buýt bị trượt và kẹt lại đường ray.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Khaber.pk

Tổng thống Pakistan Arif Ali và Thủ tướng Imran Khan bày tỏ sự tiếc thương những người tử nạn, đồng thời ra lệnh các cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Các vụ tai nạn đường sắt xảy ra phổ biến tại Pakistan, chủ yếu do việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn kém, bảo quản hệ thống đường sắt kém hay do sơ suất của người tham gia giao thông.

Tháng 2/2020, một đoàn tàu đã đâm vào xe chở khách tại nút giao đường sắt ở quận Rohri miền nam Pakistan, khiến 19 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Tuấn Trần

