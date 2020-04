Phát hiện trường hợp đầu tiên trên thế giới lây truyền virus corona chủng mới từ một bệnh nhân Covid-19 đã tử vong sang một bác sĩ pháp y ở Thái Lan.

Trong báo cáo nghiên cứu đăng tải ngày 13/4 trên tạp chí Journal of Forensic and Legal Medicine, chuyên gia Won Sriwijitalai thuộc Trung tâm y tế RVT (Bangkok, Thái Lan) và đồng nghiệp Viroj Wiwanitkit đến từ Đại học Y Hải Nam (Trung Quốc) viết: "Theo những gì chúng tôi biết, đây là báo cáo đầu tiên về việc lây nhiễm Covid-19 từ người chết sang nhân viên y tế thuộc một đơn vị pháp y...

Quy trình khử trùng phổ biến trong các phòng phẫu thuật cũng có thể được áp dụng trong các đơn vị chuyên trách bệnh phẩm/pháp y. Hiện tại không có dữ liệu về số lượng chính xác các thi thể nhiễm Covid-19, vì Thái Lan chưa có quy trình kiểm tra riêng về dịch bệnh này ở những người đã tử vong".

Các nhân viên y tế cẩn thận di dời xác các bệnh nhân Covid-19 đã tử vong. Ảnh: AP

Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý, Thái Lan mới chỉ ghi nhận 2 nhân viên y tế dương tính với Covid-19. Một người trong số họ là bác sĩ pháp y được đề cập đến trong nghiên cứu trên và người còn lại là một trợ lý y tá.

Hiện có rất ít thông tin về việc virus corona chủng mới có thể sống sót trong các xác chết như thế nào, trong khi các mầm bệnh khác nhau tạo ra những nguy cơ khác nhau. Ví dụ, một số bằng chứng cho thấy, virus Ebola (gây chảy máu và suy nội tạng nghiêm trọng) có thể tồn tại trong các thi thể tới 7 ngày.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các nhân viên thường xuyên xử lý xác chết có thể đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm bệnh lao, các virus lây truyền qua đường máu (như viêm gan B, viêm gan C hay HIV) và nhiễm trùng đường tiêu hóa (ví dụ như dịch tả, E. coli, viêm gan A, tiêu chảy do virus rota, nhiễm khuẩn salmonella và bệnh thương hàn/sốt thương hàn). Song, WHO nhấn mạnh, không có bằng chứng nào cho thấy xác chết có nguy cơ gây bệnh dịch sau một thảm họa thiên nhiên. Lí do vì "hầu hết các mầm bệnh không tồn tại lâu trong cơ thể con người sau khi tử vong".

Trung tâm Kiểm soát và phòng chống bệnh dịch Mỹ (CDC) tuyên bố, cơ quan này vẫn đang nghiên cứu về cách phát tán của virus corona chủng mới. Họ cũng khuyến nghị mọi người không nên chạm tay vào thi thể bệnh nhân đã tử vong vì Covid-19.

Trong khi đó, chuyên gia chính sách y tế Summer Johnson McGee thuộc Đại học New Haven (Mỹ) khuyến cáo bất kỳ ai tiếp xúc với thi thể dương tính với Covid-19, nên thực hiện các biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm mầm bệnh nguy hiểm.

Không hỗ trợ iframe

Tuấn Anh