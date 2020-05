Peru:

Một thị trưởng Peru "nổi tiếng" bất đắc dĩ sau khi truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin ông bị bắt quả tang giả chết, nhằm tránh bị cảnh sát bắt vì vi phạm lệnh giới nghiêm chống dịch Covid-19.

Ông Jaime Rolando Urbina Torres là thị trưởng Tantará, một thị trấn thuộc tỉnh Castrovirreyna, Peru. Ông Torres lâu nay đã phải đối mặt với lời nhiều chỉ trích của dư luận vì không coi trọng các cảnh báo về mối đe dọa từ dịch Covid-19 cũng như không thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ cư dân địa phương trước sự tấn công của virus corona chủng mới.

browser not support iframe.

Tuần trước, ông Torres thậm chí còn cố tình vi phạm lệnh giới nghiêm do Chính phủ Peru ban hành từ cách dây 2 tháng nhằm ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnhj nguy hiểm. Theo tờ New York Daily News, ông Torres cùng một số người bạn tụ tập uống rượu vào buổi tối. Đến khoảng nửa đêm, do đám đông gây huyên náo, các cư dân sống gần đó đã gọi điện báo cảnh sát.

Nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đang đến, ông Torres và những người bạn nảy ra ý tưởng nằm vào các quan tài bằng gỗ có sẵn trong nhà, giả vờ như bệnh nhân Covid-19 đã tử vong nhằm qua mặt lực lượng chức trách.

Thị trưởng Jaime Rolando Urbina Torres (áo xanh) và một người bạn đang nằm giả chết trong quan tài nhằm qua mặt cảnh sát. Ảnh: Odd News

Tuy nhiên, các cảnh sát không dễ bị lừa. Họ nhanh chóng phát hiện nhóm "bợm nhậu" trong tình trạng say xỉn, đang đeo khẩu trang và cố tình nằm nhịn thở trong quan tài để giả chết. Cảnh sát đã tiến hành bắt giam toàn bộ những người này. Hiện chưa rõ ông Torres và các bạn của mình có bị truy tố vì tội danh nào không.

Ngoài việc vi phạm lệnh giới nghiêm, ông Torres còn bị buộc tội đã rời Castrovirreyna trong thời gian thị trấn triển khai biện pháp phong tỏa nhằm dập dịch. Thực tế, vị thị trưởng này chỉ có mặt tại thị trấn mình quản lý 9 ngày trong 73 ngày phong tỏa Castrovirreyna phục vụ cuộc chiến chống Covid-19.

Không hỗ trợ iframe

Tuấn Anh