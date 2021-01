Lần đầu tiên trong lịch sử, Hàn Quốc ghi nhận số ca tử vong cao hơn số ca sinh mới trong một năm, dấy lên những lời kêu gọi hành động khẩn cấp nhằm vãn hồi tỷ lệ sinh đang suy giảm.

Suốt nhiều năm, Hàn Quốc đã phải vật lộn chống lại cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng tăng.

Theo CNN, tỷ lệ sinh (số con trung bình của một phụ nữ sinh ra suốt cuộc đời) của Hàn Quốc nhiều lần xuống mức thấp kỷ lục và xếp gần cuối trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới. Trong khi đó, dân số tiếp tục già hóa, đẩy nước này vào suy thoái nhân khẩu học.

Tuy nhiên, dữ liệu thống kê năm 2020 do Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc công bố hôm 4/1 cho thấy tình hình dường như còn đáng báo động hơn. Cụ thể, xứ sở kim chi chỉ đón 275.815 trẻ chào đời năm ngoái, mức thấp kỷ lục trong khi ghi nhận tới 307.764 trường hợp tử vong, tăng 3% so với một năm trước đó.

Đây là lần đầu tiên xứ sở kim chi có số ca tử vong vượt quá số ca sinh trong một năm và cũng là lần đầu tiên dân số nước này bị suy giảm. Ngoài ra, theo nhà chức trách, dân số tiếp tục già hóa nhanh chóng với 32,7% dân số trong độ tuổi ngoài 40 - 50 và gần 25% trên 60 tuổi.

"Sự suy giảm liên tục tỷ lệ sinh phản ánh, tỷ lệ sinh thấp vẫn là một vấn đề lớn ở Hàn Quốc. Do đó, chúng ta cần phải có thay đổi căn bản trong các chính sách của chính phủ như phúc lợi xã hội, giáo dục và quốc phòng", trích báo cáo của Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc.

Tuy nhiên, báo cáo không đề cập tới các nguyên nhân gây tử vong hay đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến các số liệu thống kê năm ngoái. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, tính đến thời điểm hiện tại, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 981 người ở nước này.

Trong một báo cáo hồi tháng 12/2020, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc khuyến cáo, tỷ lệ sinh đang suy giảm cùng tình trạng già hóa dân số của nước này nhiều khả năng sẽ "tăng tốc" do tác động tiêu cực của Covid-19 đến nền kinh tế, việc làm, thu nhập và tâm lý của người dân, đặc biệt là nhóm người trưởng thành trong độ tuổi sinh đẻ.

Bên cạnh đó, ở Hàn Quốc lâu nay còn xuất hiện xu hướng trì hoãn hay lảng tránh kết hôn. Khảo sát của Viện Sức khỏe và các vấn đề xã hội Hàn Quốc phát hiện, đa số người dân trong độ tuổi từ 20 - 44 độc thân vì muốn dành thời gian theo đuổi học hành, sở thích cá nhân hay cảm thấy không có đủ điều kiện, cảm xúc để xây dựng gia đình.

Nhằm giải quyết thực trạng trên, Chính phủ Hàn Quốc đã cho triển khai một số chính sách mới và sáng kiến. Ví dụ, chính phủ đã giảm số giờ làm tối đa từ 68 giờ/tuần năm 2018 xuống 52 giờ/tuần vào năm ngoái. Cuối năm 2020, nhà chức trách công bố Kế hoạch cơ bản lần thứ 4 cho xã hội đang già hóa và có mức sinh thấp, đề ra các chính sách và chương trình hành động để thúc đẩy dân số tỏng 5 năm tới, bao gồm cả thưởng tiền mặt khi sinh con, trợ cấp chăm sóc trẻ em và tăng phúc lợi xã hội cho các gia đình sinh nhiều con.

Tuấn Anh

