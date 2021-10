Hai người đàn ông sống tại Quần đảo Solomon, quốc đảo ở Thái Bình Dương, đã được giải cứu sau 29 ngày lênh đênh trên biển do thiết bị định vị GPS ngừng hoạt động.

Theo trang The Guardian (Anh), Livae Nanjikana và Junior Qoloni đã khởi hành từ đảo Mono, phía tây của Quần đảo Solomon, vào sáng ngày 3/9 trên một chiếc thuyền máy nhỏ có một động cơ 60 mã lực. Hai người dự định đi 200km về phía nam đến thị trấn Noro trên đảo New Georgia, định hướng bằng cách men theo bờ biển phía tây của đảo Vella Lavella và đảo Gizo.

Hai người đàn ông khởi hành từ quần đảo Solomon đã bị lạc đến nước láng giềng Papua New Guinea. Ảnh: Alamy

Ông Nanjikana cho biết, họ từng thực hiện chuyến đi tương tự trước đó và lẽ ra sự việc sẽ ổn. Tuy nhiên, ngay cả đối với những người đi biển giàu kinh nghiệm như Nanjikana, biển Solomon ngăn cách Quần đảo Solomon với nước láng giềng Papua New Guinea, vốn rất khó lường. Chỉ vài giờ đồng hồ mới bắt đầu hành trình, họ đã gặp phải mưa to, gió lớn, không thể nhìn thấy đường bờ biển mà họ đã định hướng.

“Khi thời tiết xấu ập đến, điều đó thật tồi tệ, nhưng còn tồi tệ hơn và trở nên đáng sợ hơn khi thiết bị GPS của chúng tôi bị hỏng,” ông nói. “Chúng tôi không thể biết mình sẽ đi đâu. Vì vậy, chúng tôi quyết định dừng động cơ và chờ đợi để tiết kiệm nhiên liệu”.

Họ đã lênh đênh suốt 29 ngày trên biển, sống sót nhờ những quả cam chuẩn bị trước chuyến đi, những quả dừa trôi trên biển và nước mưa hứng bằng một tấm bạt. Chiếc thuyền của họ đã trôi xa bờ về phía tây bắc khoảng 400km suốt gần một tháng trời. Cuối cùng, họ may mắn được cứu sống nh một ngư dân ngoài khơi bờ biển New Britain, Papua New Guinea .

Nanjikana cho biết: “Chúng tôi không biết mình đang ở đâu nhưng không ngờ mình đã trôi đến một đất nước khác”.

Khi được giải cứu,vào ngày 2/10, hai người đàn ông này yếu đến nỗi phải được khiêng ra khỏi thuyền và đưa đến một ngôi nhà gần đó. Họ đã được chăm sóc sức khỏe tại một phòng khám ở thị trấn Pomio của Papua New Guinea và đang ở nhờ nhà của một người dân địa phương.

Nanjikana chia sẻ ông đã nhận được một số điều tích cực từ trải nghiệm này, chẳng hạn như thoát khỏi sự hỗn loạn của đại dịch toàn cầu.

“Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra khi tôi lênh đênh trên biển. Tôi không phải nghe những thông tin tồi tệ về dịch Covid-19 hay bất cứ điều gì khác”, ông nói. “Tôi mong được trở về nhà. Tôi hy vọng đó là một quãng thời gian tuyệt vời sau mọi chuyện”.

Bà Mary Walenenea, Chánh văn phòng của Bộ Ngoại giao và Thương mại Quần đảo Solomon, có trụ sở tại Papua New Guinea, cho biết họ đang liên hệ với Nanjikana nhằm đảm bảo các thỏa thuận cần thiết được thực hiện để đưa hai người đàn ông về nhà.

Phía bắc của Đảo Mono, nơi hai người đàn ông bắt đầu hành trình, là Đảo Bougainville của Papua New Guinea. Hồi tháng 7, một chiếc thuyền chở Giám đốc Sở Y tế đảo Bougainville, Charry Napto, cùng vợ, con trai ông và 4 người khác đã mất tích khi biển động. Chỉ có một người được tìm thấy.

Chỉ vài tuần trước đó, một chiếc thuyền khác cũng đã mất tích ngoài khơi bờ biển Bougainville cùng 13 hành khách trên tàu. Cảnh sát trưởng của Bougainville, Francis Tokura, cho biết chính phủ đang xem xét hạn chế việc đi lại bằng thuyền khi thời tiết khắc nghiệt.

Xem thêm tin quốc tế trên báo VietNamNet

Theo Baotintuc