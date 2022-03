Tượng vàng Oscar là giải thưởng danh giá nhất ở Hollywood, nhưng đây chính là lý do tại sao nó chỉ trị giá 1 đô-la.

Từ trái sang: các diễn viên Joaquin Phoenix, Renée Zellweger và Brad Pitt tạo dáng với tượng vàng Oscar sau lễ trao giải Oscar thường niên lần thứ 92 năm 2020

Giành giải thưởng Viện Hàn lâm thường được coi là vinh dự cao quý nhất mà bất cứ ai có thể nhận được ở Hollywood. Việc rinh được tượng vàng Oscar ngay lập tức có thể cho phép các diễn viên kiếm được nhiều tiền hơn tới 20% cho dự án tiếp theo của họ.

Tuy việc mang về giải thưởng cao nhất ở một trong những hạng mục diễn xuất có thể làm thay đổi sự nghiệp của người nghệ sĩ, nhưng bản thân chiếc cúp đó lại có giá trị không bằng một tách cà phê.

Lý do là bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ, nơi trao giải Oscar, đưa ra các quy định nghiêm ngặt để ngăn người đoạt giải thu lợi từ việc bán những chiếc cúp vinh danh họ.

Theo quy định chính thức của Viện Hàn lâm, những người thắng giải không được phép “bán hoặc vứt bỏ tượng vàng Oscar... mà trước đó không đề nghị bán nó cho Viện Hàn lâm với số tiền 1 USD.”

Và nếu một người đoạt giải Oscar qua đời và để lại giải thưởng của họ cho con cháu, thì những người thừa kế đó cũng phải tuân thủ các quy tắc tương tự, họ không thể bán hoặc cho đi bức tượng.

Các quy tắc này được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1951, và được áp dụng để “bảo vệ tính toàn vẹn của biểu tượng Oscar” - tài liệu của Viện Hàn lâm nêu rõ.

Trước khi có quy định kể trên, các giải Oscar đã trao trở thành một món đồ được các nhà sưu tập săn lùng. Năm 1999, Michael Jackson đã trả 1,54 triệu USD cho giải Phim xuất sắc nhất được trao cho “Cuốn theo chiều gió” vào năm 1940. Và vào năm 2011, tượng vàng Oscar năm 1942 cho Kịch bản xuất sắc nhất của bộ phim “Citizen Kane” đã được bán đấu giá với giá 861.542 USD.

Ngoài việc hạn chế những gì người chiến thắng có thể làm với danh hiệu của họ, Viện Hàn lâm cũng đã “giới hạn cẩn thận các bản sao chép tượng vàng Oscar”. Tờ Thời báo Los Angeles đưa tin vào năm 2016 rằng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã kiện các cửa hàng kẹo vì làm sô-cô-la hình tượng Oscar và “truy lùng” các trang web sử dụng tên có chữ "Oscar".

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 sẽ được tổ chức vào tối Chủ nhật, ngày 27/3 (giờ địa phương). Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ tối, giờ Bờ Đông Mỹ, trên kênh truyền hình ABC.

Sau vài năm ‘lận đận’ vì đại dịch Covid-19, giải Oscar năm nay sẽ trở lại hoành tráng và lộng lẫy với thiết kế sân khấu dát 90.000 viên pha lê Swarovski. Theo tạp chí Variety, một trong những điểm nhấn của Oscar lần thứ 94 là bức màn sân khấu làm từ pha lê Swarovski. Ngoài ra, thiết kế sân khấu cũng sẽ có mái vòm, hai quả cầu nổi được chiếu sáng bằng các dây pha lê Swarovski và một công trình hình xoáy.

Cảnh trong phim "The Power of the dog" của đạo diễn Jane Campion

Giải Oscar dành cho Phim xuất sắc nhất luôn là tâm điểm của bất cứ Lễ trao giải nào. Năm nay giới chuyên môn đánh giá "The Power of the Dog" và "CODA" là hai ứng viên tiềm năng nhất thắng giải này, trong đó "The Power of Dog" nhận tới 12 đề cử.

Bộ phim chính kịch của nữ đạo diễn Jane Campion trước đó đã thắng nhiều giải thưởng tại Critics' Choice Movie Awards, Directors Guild of America Awards, BAFTA, Quả Cầu Vàng. Kịch bản phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Thomas Savage, xoay quanh Phil Burbank (Benedict Cumberbatch đóng), một cao bồi sống ở miền Tây nước Mỹ.

"The Power of the Dog" nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn về các khâu đạo diễn, diễn xuất, quay phim và âm nhạc nền. Đa phần các dự đoán cho rằng Jane Campion gần như nắm chắc hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" tại Oscar năm nay.

Theo Baotintuc

Phim toàn sao khủng, 4 đề cử Oscar 2022 ra mắt khán giả Việt Nam 'Nightmare Alley' (Con hẻm ác mộng), đề cử Oscar 2022 cho Phim hay nhất ra mắt khán giả Việt từ 18/3, 10 ngày trước lễ trao giải.