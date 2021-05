Chính quyền thành phố Đại Liên, Trung Quốc đã tổ chức họp báo về vụ ô tô đâm vào đám đông khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Tờ Nhật báo Nhân dân Trung Quốc cho biết, vụ việc trên xảy ra vào lúc 12h03 ngày hôm qua (22/5) tại thành phố cảng Đại Liên của nước này, khi một chiếc ô tô màu đen đâm thẳng vào đám đông người đi đường và khiến nhiều người thương vong.

Chiếc ô tô gây tai nạn. Ảnh: Baidu

Giới chức an ninh thành phố Đại Liên sau đó đã tiến hành bắt giữ tài xế gây ra vụ tai nạn tên là Lưu. Trong quá trình điều tra, Lưu khai nhận do làm ăn thất bại dẫn dến việc hắn mất niềm tin vào cuộc sống và muốn trả thù xã hội. Do vậy, Lưu đã lái xe ô tô với tốc độ lên tới 108 km/h và tông thẳng vào đám đông người dân đang đi sang đường theo hiệu lệnh đèn giao thông.

Hiện các cơ quan an ninh Trung Quốc đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông, nhằm xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: Haokan

Tuấn Trần